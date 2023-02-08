泽连斯基呼吁西方提供先进战机 苏纳克称军援乌克兰"没有例外"

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英国首相苏纳克周三2月8日表示，向乌克兰提供军事武器“没有例外”，包括乌克兰总统泽连斯基要求的战斗机；苏纳克称，英国向乌克兰承诺提供的挑战者2型坦克下个月将交付给乌克兰；俄罗斯驻英使馆警告，如果英国决定向乌克兰派遣战机，俄罗斯将做出回应。

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法新社消息，泽连斯基周三突访英国，与英国首相苏纳克举行会晤，访问期间，泽连斯基再次呼吁西方向乌克兰提供先进战机。英国首相苏纳克在会谈后表示，英国“长期以来一直明确表示，在向乌克兰提供军事援助方面不排除任何可能”；而(向乌克兰）提供战机当然是我们讨论的内容”。

苏纳克强调，“我们今天讨论了这一问题，我们之前也有过讨论，这就是为什么我们今天宣布，英国将训练乌克兰士兵驾驶符合北约标准的战机"。

苏纳克并称，英国与盟友就此也进行了讨论，原因是英国的一些战机与其他多国合约下制造的。

苏纳克与乌克兰总统泽连斯基在英格兰南部举行的联合新闻发布会上发表上述讲话的。目前乌克兰士兵正在这里接受训练。

英国首相苏纳克的发言人表示，英国希望尽快开始培训乌克兰战斗机飞行员。不过，该发言人表示，英国尚未决定是否向基辅提供战斗机。他们补充称，“首相已责成国防大臣研究我们可能提供哪些战斗机，但要明确的是，这是一项长期解决方案，而不是乌克兰目前最需要的短期能力。”

英国首相府周三早上宣布扩大对乌克兰武装部队的训练计划，也就是在去年夏季启动、聚焦陆战的培训计划之外，另外纳入乌克兰空军飞官和陆战队。

首相府指出，英方目标为确保乌军飞行员未来能驾驭北约规格的先进战机；英国将与国际盟友协调合作，致力满足乌克兰的防卫需求。这样的说法相当于为西方未来提供乌克兰先进战机埋下伏笔；各国先前多次表示，暂不考虑支援战机。

苏纳克并表示，英国向乌克兰承诺提供的英国"挑战者"坦克下个月将交付给乌克兰。苏纳克说，上周前来英国接受训练乌克兰军人，下个月就可以驾驶挑战者2型坦克保卫乌克兰领土主权了。

苏纳克并与泽连斯基签署了“伦敦宣言”，以深化两国的合作”。

俄罗斯驻英国大使馆周三警告，如果英国决定向乌克兰派遣战机，将会使局势进一步升级，而俄方将对英方采取的任何不友好行动作出回应。

另外，在乌克兰总统泽连斯基于英国议会发表演讲前，苏纳克表示，英国政府希望看到今年在乌克兰战场上取得决定性的军事胜利。苏纳克说，“我们的目标仍然是确保乌克兰在这场冲突中取得胜利。”“我们将继续支持乌克兰，以确保今年在战场上取得决定性的军事胜利。”

而乌克兰总统泽伦斯基周三证实，他将于周四会见欧盟领导人，讨论他要求的西方盟友提供额外军事支持。

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