马克龙：乌克兰可以依靠法国及盟友赢得对俄罗斯的战争

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乌克兰总统泽连斯基在访问英国后，前来法国巴黎，与法国总统马克龙及德国总理朔尔茨举行会晤。马克龙周三晚间表示，乌克兰可以依靠法国及其欧洲伙伴和盟友赢得对俄罗斯的战争。泽连斯基证实周四将访问布鲁塞尔会晤欧盟领导人。

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法新社记者报道，乌克兰总统泽连斯基周三晚间抵达巴黎附近的奥利机场，随后他将与法国总统马克龙和德国总理朔尔茨共进晚餐。

朔尔茨预计在巴黎时间晚上9点30分之前抵达爱丽舍宫。泽连斯基下飞机时受到了法国国防部长塞巴斯蒂安·勒克努的迎接。

法新社称，泽连斯基周三晚间"旋风式"访问爱丽舍宫，此次访法虽然与伦敦之行规模上不成比例，但却是对马克龙的"重要认可"。

此前，法国总统府宣布，马克龙晚间将德国总理朔尔茨一起会见泽连斯基，但没有提供更多细节。朔尔茨的发言人表示，预计朔尔茨将前往巴黎会见泽连斯基和马克龙。

泽连斯基在英国访问期间证实，他将于周四前往比利时布鲁塞尔会见欧盟领导人。意大利政府消息指，总理梅洛尼届时将会与泽连斯基会面。

据欧洲联盟官员说，乌克兰总统泽连斯基将于周四访问布鲁塞尔，他将发表演说并参加欧盟27成员国领导人峰会。

自俄罗斯近一年前入侵乌克兰以来，乌克兰总统泽连斯基至今只出国一次，他在去年12月在华盛顿受到英雄般的欢迎。

中央社称，欧盟官员希望泽连斯基赴布鲁塞尔访问，并和欧洲领导人会面。这次访问在很大程度上仅具象征性，但在欧盟几个月来展现对乌克兰支持的情况下，泽连斯基此行仍然充满高度期待。

基于安全考量，泽连斯基这次可能的欧盟峰会之行严格保密。

不过，欧洲议会消息人士说，他们准备为泽连斯基举行一次特别会议，让他发表演说。之后，泽连斯基将前往布鲁塞尔市另一端出席计划已久的欧盟27成员国领导人峰会。

去年泽连斯基赴美时，美国总统拜登承诺提供爱国者导弹系统，以利于乌克兰抵御俄罗斯的空中攻击。不过在布鲁塞尔，泽连斯基不太可能得到任何这样具体的军事援助声明。

消息称，泽连斯基此次高风险访问将达到另一个目的：此行可以让泽连斯基有机会向关键盟友表达强有力的个人感谢，促使他们继续在俄乌战争上采取一致的立场，并做出更大的贡献。

欧盟高层官员上周刚刚在乌克兰举行会议，重申欧盟对乌克兰的承诺。

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