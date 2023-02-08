2022年美中贸易额与贸易逆差双双创新高

中美贸易

华府与北京外交关系时好时坏，但世界两大经济体之间的贸易关系却从来热度不减：去年美中双边贸易总额创下历史新高；同时，美国多年来希望缩减美中贸易逆差，但去年，美中贸易逆差又创新高。

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美国联邦商务部7日发布统计：2022年，美中贸易额为6900亿美元，其中，美国自中国进口总额为5388亿元，中国自美国进口1538亿美元；美国对华贸易逆差从2021年的3535亿美元增至3829亿美元。

2018年，前总统特朗普为保护美国企业智慧财产权，决定对价值3000亿美元的中国制商品加重课征关税。时至今日，大部分高关税仍未撤销，但却不妨碍双边经贸增长。前任美国贸易副代表葛雷瑟(Ed Gresser)指出：“关税并没有绝对影响力，至少目前还看不出来。”

另外，美国2022年对外贸易逆差连续第三年创历史新高，从2021年的8451亿美元跃升12.2%，达到9481亿美元。而6年前的这一数字还只是现在的一半。美国贸易逆差不断攀升的主要原因有三：油价暴涨、通货膨胀以及美国人对进口商品的旺盛需求。多年来，美国一直存在巨额贸易逆差问题，但通常不会对经济表现产生太大影响。然而，2022年贸易表现的起伏导致了GDP的大幅波动。

去年，美国与最大的两个贸易伙伴中国和墨西哥之间的贸易逆差均有所扩大。然而，去年美国贸易逆差增幅最大的是对欧洲贸易。由于强势美元使外国商品变得更便宜，美国人得以购买更多的外国进口商品；同时美国经济也处于更佳状态，而其他国家的经济复苏速度要慢于美国，且受强势美元和通胀上升的打击，因此无力购买足够的美国出口产品。

美国商务部7日公布2022年外贸数据还显示，中国已不再是美国第一大贸易伙伴国，这是自2019年以来首次发生的事情。美国2022年从中国进口了5388亿美元产品，低于美国从欧盟进口的5530亿美元。分析指出，导致中国丧失美国第一大贸易国地位的原因，主要归咎于北京的清零政策，以及美国供应来源的多样化，特别是来自其他亚洲国家的供应增加。

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