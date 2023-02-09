中国在德国也有间谍活动

气球事件连锁反应

这张由美国空军提供的照片显示，2023年2月4日，在弗吉尼亚州兰利-尤斯特斯联合基地，一名美国空军飞行员驾驶F-22猛禽战斗机起飞。在总统拜登指示下，这架战机在南卡罗来纳州海岸附近击落了一个来自中国的高空侦查气球。

据《西德意志汇报》报道，中国一个间谍气球在美国上空被发现后，德国安全当局警告说，中国在德国也有情报活动。

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德国代表团11月访问北京时，总理朔尔茨的许多工作人员都带着新手机。其他手机留在总理的飞机上。其他设备装在密封的袋子里，在访问中国期间，这些设备被密封起来。在中国使用的政府电话在旅行结束后被销毁。德国政府对中国的不信任是很大的。

德国宪法保护局局长托马斯哈尔登旺在十月与俄罗斯冲突的背景下，警告说，“德国安全的更大危险来自中国，俄罗斯是风暴，中国是气候变化。”

在目前关于宪法保护的报告中，政治、行政、商业、科学和技术以及军事被列为中国在德国的间谍活动目标。中国对信息的渴求让德国安全当局感到震惊。在过去十年中，中国在其他国家的间谍活动也大量增加。

数月前，美国联邦调查局局长克里斯托夫雷和英国情报局局长肯麦卡勒姆敲响了警钟，“中国的间谍活动是对西方反间谍活动的最大挑战。”美国称，美国联邦调查局处理了数千起正在进行的针对中国的反间谍案件，平均每天增加两起新案件。英国报告称，自2018年以来，与中国有关的调查量增加了七倍。

柏林也对中国具有戒备心理。自民党外交政策专家格拉夫兰布斯多夫表示，“我们必须假设，中国也在试图监视我们在德国的敏感数据。”

中国拥有世界上最大和最活跃的情报部门之一，其中心是国家安全部。该部仿照20世纪80年代俄罗斯克格勃的模式，将外国间谍活动、反间谍活动、网络攻击和影响行动集中在一起。据欧洲对外行动局的安全专家的消息，仅在布鲁塞尔这个许多欧盟机构和北约的所在地，就有多达250名中国特工在行动。

在德国，中国在工业间谍领域特别活跃。中国国家安全局采取了一种有针对性的、非常全面的方法，它从公民那里收集大量的个人数据，并在其中搜索潜在的招募对象。

德国宪法保护局警告说，中国在商业和科学领域也有间谍活动。有些人也被中国特工盯上了。为了实现其雄雄心勃勃的工业政策，中国在商业和科学领域使用间谍，全部或部分购买德国高科技公司，并专门招募知识载体。在一份关于科学和研究中的间谍活动的出版物中，德国宪法保护局明确警告说，中国正在努力专门获取有关所谓两用物品的知识，这些物品即可民用，又可军用。中国从德国招募科学家是常见的做法。例如通过中国的学术活动。

另外，中国在德国还进行网络间谍活动。近年来，中国骇客在德国的攻击主要是针对技术、化工、航运和国防工业的公司。

中国情报部门也在密切关注生活在国外的国民。在德国华人社区，居住在该国的反对派成员和争取独立的民族群体成员，如维族和藏族，尤其感受到北京的压力。所谓的海外警察局对散居在欧洲和世界其他地区的华人进行调查和施加影响。据德国政府称，在德国也有两个这样的站点

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