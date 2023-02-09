受疫情和政治影响 香港宜居排名急跌15位 跌幅高於受清零政策拖累的中国城市

香港/经济

曾是十佳宜居城市的香港(图左)，因防疫措施和政治原因而被区内竞争对手新加坡远远抛离 2023年2月9日

受疫情和选举制度民主成分减退等因素拖累，香港在一个外派雇员宜居城市榜上大幅倒退十五位至第92位，跌幅较单受疫情影响的中国大陆城市更大，但仍较大陆其他城市适宜居住，只是排名已落後於大多数主要城市。负责调查的机构预计，香港今年的排名将止跌回升，但不会改善至疫情前的水平。

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人力资源顾问机构 ECA International昨(8日)午发表2022年年度外派雇员宜居城市排名榜，冠军位置由较早撤销防疫政策的新加坡蝉联，远远抛离曾是其区内竞争对手的香港。在排名榜头十位的城市，绝大部分是亚太区城市，只有排第九位的丹麦哥本哈根属欧盟地区。其馀八个十佳城市分别是日本的东京丶大阪及横滨；纽西兰的威灵顿和奥克兰；澳洲的阿德莱德丶布里斯班及悉尼。

根据报告，相比2021年，中国所有城市的排名去年均告下跌，原因是受大规模的武汉肺炎疫情防控限制及封城措施影响，ECA亚洲区域总监关礼廉指出，上海排名下跌十一位至全球排第128位，充分反映清零政策下须长期封控对其宜居程度造成的重大影响。另外，大连则是排名跌幅最大的中国大陆城市，急跌十四位至第161位。

不过，大陆城市的跌幅仍比作为中国特区的香港好，因为香港急跌了十五位，但全球第92位的排名仍较大陆排名最高的上海为佳。但报告指出，香港的排名落後於大多数主要城市，包括台北丶东京丶悉尼丶伦敦丶温哥华及三藩市，这些都是许多港人去年选择移居的地点。

关礼廉解释，香港排名急跌与防疫措施和政治环境有关：「2022年，香港维持既有的疫情防控措施以减低新冠疫情的影响，这与亚洲以至全球的城市形成鲜明的对比」；此外，「较早前香港的立法会和行政长官选举等政治环境因素的变化，亦令其排名有所下降。」

他预料，由於香港已接近全面开放，加上特首人选已尘埃落定，除非再有一次新的病毒大爆发，否则，香港今年的全球排名不会再下跌，反而会有适度反弹，但不会反弹至2020年排名至逾60名以上的位置。

翻查纪录，香港於2012年曾为十大宜居城市之一，但其後每况愈下，2014年至18年在20至40位水平徘徊，2019年排名曾跌出90位开外。

此外，全球最大跌幅的城市是受俄乌战争影响的两国首都，乌克兰的基辅下跌六十二位至全球第249位，俄罗斯的莫斯科则下滑四十二位至排名全球223位。

排名榜由ECA每年11月进行的地区津贴调查制订，方法是透过客观分析一系列的生活环境因素，评估全球超过500个地区的整体生活质素，以便企业制定合适的外派雇员津贴计划。

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