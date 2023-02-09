土叙强震遇难人数超过二万人 世银向土耳其提供17.8亿美元援助

土耳其/叙利亚/地震/救援

土耳其和叙利亚2月6日发生的强烈地震，造成的死亡人数已增至超过二万人。古特雷斯呼吁展现团结，争分夺秒援助土叙强震灾民。世界银行周四宣布，将向土耳其提供17.8 亿美元的援助；美国国际开发署 (USAID) 周四宣布，美国将向土耳其和叙利亚提供 8500万美元的援助。

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法新社消息，土耳其东南部2月6日发生7.8级地震，导致当地及邻国叙利亚北部严重受灾，救援人员争分夺秒抢救，但死难者人数持续上升。根据土耳其及叙利亚政府周四公布的数字，截至9日，两国的死亡人数突破二万人，超越2011年日本311大地震的1.97万人遇难数目。其中土耳其有1万7400多人遇难，叙利亚则有3300多人丧生。

地震至今已经发生超过三天，意味被称为搜救"黄金72小时"已经过去，救援人员仍然保持一丝希望，尽可能拯救更多生还者。

世界银行周四宣布，将向土耳其提供17.8 亿美元的援助。

美国国际开发署 (USAID) 周四宣布，美国将向土耳其和叙利亚提供 8500万美元的援助。美国国际开发署在一份声明中表示，这笔资金将提供给当地的合作伙伴，“为数百万人提供急需的援助”。

联合国秘书长古特雷斯周四在纽约联合国总部呼吁各方展现团结，为生活在致命地震灾区的土耳其和叙利亚民众挺身而出。他表示，作为联合国秘书长，以及此前作为联合国难民事务高级专员，他曾多次访问过这次地震的受灾地区，这个曾经“展现人类团结的地方现在成为了苦难的中心”。

古特雷斯指出，叙利亚西北部的人道主义危机本来已经在恶化，这次地震让当地需求达到冲突开始以来的最高水平，这无疑是“噩梦之上的噩梦”。

他说，联合国已经竭尽全力，迅速应对这场“我们这个时代最严重的自然灾害之一”。

周四，由六辆卡车组成的第一支联合国车队，载着临时避难所和其他急需的救援物资，通过巴布哈瓦边境口岸进入叙利亚西北部。古特雷斯表示，更多的援助正在路上，但我们“还需要更多、更多的援助”。

他表示，全世界悲哀地意识到死亡人数还在不断增加，根据最新报告，死亡人数已经超过了1.8万人，而且地震带来的整体破坏程度仍然未知。

本周末，古特雷斯将派遣联合国紧急救济协调员马丁·格里菲思前往该地区，全面评估灾情。

目前，联合国中央应急基金已经发放了2500万美元，以启动应对措施，并将在下周初发出紧急呼吁，希望捐赠方支持受地震影响的叙利亚民众。

他表示，联合国机构以及在叙利亚的国际和国内非政府组织正在评估其未来三个月的初步资金需求。 “这些资源将用于关键援助：住房、健康、营养、水、卫生设施、环境卫生、教育、保护和心理社会支持服务。”

古特雷斯表示，联合国同样将尽其所能支持土耳其政府的应对措施。

他指出，土耳其和叙利亚人民都曾经接收、保护和援助了数以百万计的难民和流离失所者。“面对这场洪荒之灾，我强烈呼吁国际社会向土耳其和叙利亚人民展现同样的支持和慷慨”。 “现在是时候为土耳其和叙利亚人民挺身而出了。”

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