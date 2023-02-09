日本官房长官表示将与同盟国合作对应气球问题

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日本内阁官房长官松野博一在日本时间9日上午的记者会上，谈及在美国被击毁的中国气球等时指出：“我们将尽最大努力收集和分析有关气球的信息。”

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松野指出：“我们正在就包括这件事在内的各种问题与美国保持着日常的沟通。”“对于2020 年 6 月和 2021 年 9 月，在我国上空发现的飞行物体，包括与最近在美国发生的事件的关联性在内，我们正在进行分析。“在平时的信息收集和警戒、监视活动中，有一些类似的隶属关系不明的气球已得到确认，例如2022年1月，在九州以西公海上空确认了有这样的气球。”

“我们将继续与同盟国合作，高度重视，并尽最大努力收集和分析有关气球的信息。”

对于美军击落中国气球一事等，日本内阁官房副长官矶崎仁彦在6日的记者会上，在谈及过去在日本上空确认的类似气球的飞行物体时表示，包括与在美国发生的事件的关联性在内，我们将继续进行分析。

矶崎表示：2020 年 6 月在仙台市、 2021 年 9 月在青森县八户市发现了类似气球的飞行物。 对于当时自卫队的对应，矶崎拒绝就做出回答，称“存在泄露内情的风险”，“还没有确认是否有需要公开的事项。”

矶崎表示：“如果外国气球未经日本许可进入日本领空，也将被视为侵犯日本领空，必要时将采取包括飞机紧急升空在内的措施。”

根据日本自卫队法，当外国飞机侵犯其领空时，防卫大臣可以命令自卫队强迫飞机降落或采取必要措施使其离开领空，但很难向美军那样将其击毁。

美国国务卿布林肯8日表示有意与同盟国及友好国家分享认为是出于侦察目的而被击落的中国气球的信息。

8日，布林肯国务卿与北约秘书长斯托尔滕贝格在美国国务院就支持乌克兰问题及中国问题等会谈。

在会谈后的新闻发布会上，布林肯表示，判断为以侦查为目的进入美国领空的中国气球已被击落，正在回收气球的残骸与零部件，也正在着手进行分析。 他还说，美国获得的有关中国气球的信息已经与数十个国家共享。

斯托尔滕贝格指出，中国在欧洲也加紧了情报搜集活动，并表示有必要保持警惕。

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