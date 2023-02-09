美众议院两党一致通过谴责中国间谍气球决议案

中美气球事件

2023年2月5日，美国水兵在南卡罗来纳州默特尔海滩海岸回收被美国战机击落的中国高空侦察气球。

美国众议院两党议员用一个声音说话，周四一致通过谴责中国派气球侵入美国领空决议案。决议案同时要求拜登政府向国会通报近年所有已知中国侵犯美国领空事件。

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中国气球公然穿越美国领空，在数日内吸引了全美国的注意力，直到2月4日，一架美国猛禽战机升空，发射响尾蛇导弹击落了这个体积相当于三辆公交车的白色大气球。

美国众议院周四以419票赞成，0票反对通过决议案，决议案“谴责中共派遣侦察气球”，“无耻地侵犯了美国的主权。”这只被美国视为执行间谍任务的气球，近日在美国上空盘旋数日，包括飞临蒙大拿州极其敏感的空军基地，引发美国严重不安。

事件发生后，美国共和党批评行政当局容忍中国气球在美国领空飞行数日，指责拜登政府软弱，没有及时下令击落中国气球，总统所属的民主党则反驳说，过早击落气球可能会对美国民众造成危害，因为气球残骸坠落轨迹难以控制。

众议院两党周四一致通过这一决议案，也是为了向北京显示，在面对美国的国家利益受到中国威胁时，美国国会高度团结。决议案还谴责中共试图散播假信息，宣称气球在搜集气象资料，是因“不可抗力”导致偏离航线，“误入”美国。

提案人，美国众议院外委会主席、共和党议员麦考尔在表决前表示，中国侦察气球离地面仅18000多米，一般人肉眼就能看见，明目张胆监视美国。他对国会民主党人喊话说：“让我们站在一起对抗共同敌人，我们的敌人不是彼此，而是如中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等外国敌对国家。而中国是最大敌手，是美国国家安全长期的最大的威胁。”

几乎同时，共和党参议员哈格蒂在针对中国的听证会上以“911恐袭美国以来最显著、持续最久及最过分的侵犯”来形容中国气球事件。

众议院决议案除要求美国行政当局向国会报告这一事件外，还要求拜登政府向国会通报近几年所有已知中国侵犯美国领空事件，以及北京在全世界使用类似侦察方式的情况。

北京则称上述气球属“民用性质”，主要任务在于气象方面的研究。在美国击落中国气球后，北京指责美方反应过度。

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