美官员：美国确定中国气球配备情报监测设备与军方有关

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美国国务院官员2月9日周四表示，根据美国军机拍摄的画面显示，上周飞越美国领空的中国气球确定配备了情报监测设备，并非用于气象预测。美国务院指，中国解放军与上周入侵美国领空的中国气球有关连，将会探讨对相关实体採取行动。

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法新社消息，美国国务院一位没有透露姓名的高级官员周四表示，美国根据U-2侦查飞机拍摄到的高分辨率图像来判定气球的功能，图像显示，气球的设备"明显是用于情报监视的目的，与气象气球上的设备不一致。"

他在一份声明中称， “气球上的设备拥有多组天线，其中一组可以收集并定位通讯系统。法新社援引这位官员称，中国的气球还“配备了足够大的太阳能电池板，可以提供操作多个收集情报的传感器所需的动力。

美国于上周六在其大西洋沿岸击落了来自中国的气球，这颗气球曾飞越敏感的蒙大拿州核武基地，但美方考虑到地面民众安全未立即击落；而北京方面则称其为“用于研究目的的民用气球，主要用于气象研究”。

中美这场外交冲突导致美国国务卿布林肯推迟了对中国的访问。

目前，美国有关方面继续在南卡罗来纳州海岸附近搜集气球的残骸。

负责搜集气球残骸的联邦调查局官员表示，只有一小部分监控设备被收回。他说：“被收回并带到联邦调查局的样品非常有限，”他补充说，这些搜集到的残片已送往弗吉尼亚州的联邦警察实验室进行分析检查。

据称，周六气球被击落时，包括大型太阳能电池板在内的大部分设备都沉入了14米深的海里。

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