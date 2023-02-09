美国防助理部长：确信2030年前中国不会犯台

美国/中国/台湾/军事

美国国防部印太事务助理部长伊莱·拉特纳2月9日周四在国会表示，中国虽有犯台意图，但确信2030年前中国不会对台湾有重大侵犯。他说，美方会持续履行对台承诺，确保台湾抵御侵略能力。美国副国务卿谢尔曼表示，国际对中国挑战提升警惕，"中国问题是我们每场讨论的重要议题"。

广告 继续浏览后续

中央社消息，美国参议院外委会周四以"评估战略竞争时代美中政策"为题召开听证会，邀请拉特纳（Ely Ratner）及美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）出席作证。

美国空军4星上将、空中机动司令部司令米尼汉（Mike Minihan）1月底一份内部备忘录被美媒披露，他写道"希望我是错的，但我直觉认为我们（美中）2025年会开战"。民主党籍参议员墨菲（Chris Murphy）提出两个疑问：中国是否已决定武统台湾及美中冲突是否无可避免？

拉特纳回应，美国国防部目前评估依然不认为台湾遭入侵即将发生（imminent）或无可避免。

共和党籍参议员卢比奥（Marco Rubio）接着追问，台海是否可能安然度过2020年代。拉特纳坦承中国有犯台意图，但强调"我绝对认为我们能在没有出现他们（中国）重大侵犯台湾下，过完这10年"。

拉特纳表示，美方非常专注在理解台湾防卫与吓阻需求，双方保持沟通；美国会持续履行"台湾关系法"下承诺与原则，包括提供台湾防卫能力，确保自身维系抵抗任何危及台湾人民安全武力行为的能力。

在国务院方面，谢尔曼指出，国务院政军局助卿路易斯（Jessica Lewis）积极确保台湾获得所需军备，国务院去年通知国会13笔对台军售案，是过去20年来最多；自2010年来，美国对台军售总价值超过370亿美元。

谢尔曼说："我们认为这相当重要，我们相信美国须在不对称武器能力上协助台湾，帮助台湾训练，整合他们后备军力，确保他们拥有机动及灵活的系统。"

谈到这几年国际对中国挑战意识升高，谢尔曼表示，过去欧盟不愿谈太多中国和台湾议题，但现在却每份文件都出现(台海议题）；不论是七国集团（G7）、欧盟或北约组织（NATO），"中国现在是我们每场讨论的战略元素"。

她强调，美国不寻求另一场冷战，但要求每个人遵守同套规则，美方未来会持续对抗中共侵略性的军事、外交与经济行径，包括确保台海和平与稳定。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅