芝麻:亚洲需求带动非洲价格

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在亚洲，北半球芝麻求大于供。造成当前国际市场上的非洲芝麻价格飞扬。这是本台法广（RFI）«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于本周三发布上网的最新报道内容。亚洲当前的需求主要来自日本。尽管，中国在2023年农历兔年春节期间没有出现采购热潮，但仍是全球最大的芝麻买家。

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本台法广（RFI）法文网2023年02月08日星期三在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的报道。芝麻仍然供不应求，造成国际市场的动荡。非洲芝麻价格飞扬。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Les prix du sésame s'envolent pour les provenances africaines]。换做中文可被译作：[产自非洲的芝麻价格飞扬]。下面是简介以供分享。

- 非洲芝麻产区销售临近尾声 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇法文报道首先介绍说，在西非地区，芝麻贸易接近尾声。从布基纳法索到马里，还有几内亚，交易越来越少。芝麻如今都已被运进了港，准备出口。在乍得、在贝宁、在塞内加尔,那里的种植者也将结束他们的芝麻销售。

- 亚洲芝麻之需总是供不应求 -

亚洲对芝麻的需求仍然很大，尤其是在日本。北半球的芝麻无法满足消费者的需求。还有，非洲的尼日利亚和布基纳法索减少了它们对芝麻的种植面积。

RFI Image Archive / Sésames : les stocks chinois sont bas et le pays reste, même s’il tourne au ralenti le plus gros acheteur mondial. Ici, des graines de sésame. (illustration) © Getty - Dan Goldberg / RFI Image Archive

- 芝麻2023全年市场供应紧张 ？

农产品业内的N’Kalo市场分析认为，芝麻的国际市场价格还将继续攀升。专家们预测，供需失衡将会持续到2023年第四季度。想要改变这种状况，则取决于南半球国家未来的收成情况，尤其是坦桑尼亚和莫桑比克。如果上述两国高产，将可能带来市场的供需平衡。

- 中国2023春节需求不如往年 ？

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后提到，观察芝麻供需平衡的另一点在中国。2023农历新年期间，需求的热度不如往年，但中国的库存减少了。尽管，运作放慢了，中国仍是全球最大的芝麻买家。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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