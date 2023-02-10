中国官方下达文件 要求解决生孩子太贵问题

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中国一份国家支持的出版物《人口与健康》报道称，一名中国卫生官员敦促地方政府采取大胆措施，降低生育和抚养子女的成本，以减轻家庭负担并提高中国生育率。

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在老龄化趋势愈加严重的中国，当局呼吁采取大胆措施降低生育成本。

路透社今天报道说，中国上个月公布的数据显示，去年中国人口六十年来首次出现下降，这一历史性转折可能标志着中国人口长期下降的开始。

除此之外，随着健康和福利成本飙升，导致收入下降和政府债务增加，人口迅速老龄化的前景将放缓经济。人口学家警告说，中国可能未富先老。路透社引据澎湃新闻消息，中国国家卫健委人口监测与家庭发展司司长杨文壮强调了家庭支持对提高生育率的重要性。

该官员说，女性对经济压力和职业发展的担忧是人们选择不生孩子的主要因素，该官员说需要精准的政策来提高生育水平。应鼓励地方政府在降低生育、育儿和教育成本方面积极探索、大胆创新，以促进人口长期均衡发展。

官员说，中国必须在到 2025 年的“十四五”期间“牢牢把握人口发展的重要窗口期，加快推进生育支持。

几十年来，中国一直关注人口失控增长的前景，并在 1980 年至 2015 年实施了严格的独生子女政策以控制人口数量。但现在人口开始减少，印度即将成为世界上人口最多的国家。

中国国家统计局报告称，2022 年 14.1175 亿人口减少了约 85 万人，这是自 1961 年即中国大饥荒的最后一年以来的首次下降。去年的出生率仅为每千人 6.77 人，低于 2021 年的 7.52 人，创下有记录以来的最低出生率。据联合国专家预计，到 2050 年，中国人口将减少 1.09 亿，是此前 2019 年预测的三倍多。

路透社说，中国人口下滑在很大程度上是独生子女政策和高教育成本的结果，这使许多人不愿生育一个以上的孩子或根本不生育。

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