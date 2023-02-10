中美多冲突 贸易照样升

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尽管上星期疑似中国侦查气球被击落等事件引发的美国国家安全紧张局势不断升级，但美国与中国的贸易仍在增长。

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据华尔街日报今天报道说，美中贸易仍在增长，尽管两国关系高度紧张。美国商务部本星期早些时候表示，2022年美国从中国进口的商品总额为5,368亿美元，较上年增长了6.3%，接近2018年达到的5,385亿美元纪录高点。去年，美国对中国的出口增长1.6%，达到1,538亿美元，推动两国贸易总额达到创纪录的6,906亿美元。

这些贸易数据发布之际，气球事件进一步加剧了美中之间的地缘政治紧张局势。美国国务卿布林肯(Antony Blinken)上周推迟了旨在稳定两国关系的北京之行。中国已就美国军方在美国海域上空击落气球表达抗议。

尽管现任总统拜登(Joe Biden)及前总统特朗普(Donald J. Trump)努力限制美国与中国的贸易，去年美中贸易仍然扩大，反映出美国与世界各国贸易的强劲增长。

拜登保留了最初由特朗普政府征收的覆盖数千亿美元中国商品的关税。拜登还加快使用针对中国技术的出口管制，并打击与使用强迫劳动有关的产品的进口，如棉花和太阳能电池板。

前美国助理贸易代表、现任职于华盛顿智库Progressive Policy Institute的Ed Gresser说，一个庞大而综合的贸易投资关系是相当坚固、相当持久的，往往能够经受住政治上的起伏。他说，到目前为止，差不多都是如此。

经济学家和贸易行业高管说，中国是美国需要的许多产品的主要供应商，包括手机、个人电脑和太阳能电池板。

虽然美国的关税涵盖一长串的中国产品，但没有触及许多颇受欢迎的产品。这使疫情期间美国手机、笔记本电脑和游戏主机等产品的进口激增成为可能。

据该报报道，尽管如此，中国商品在美国进口商品中的份额仍低于2018年特朗普加征这些关税前的水平。在被称为“中国+1”(China plus one)的战略中，许多以前完全依赖中国产品的公司已将进口渠道多样化，拓展到东南亚国家和墨西哥等。2017年至2022年间，美国从越南、台湾、印度进口的商品分别增长了174%、117%和76%。

随着美国与其他地区的贸易增长加快，中国在美国商品进口中的份额从2017年的21.6%下降到2022年的16.5%，而亚洲其他国家的份额则从20.9%跃升到24.8%。2022年，欧盟国家和英国占美国商品进口的份额为19%，与2017年基本持平。经济学家和贸易行业高管表示，美中之间的紧张关系可能会拖累中国未来几年在美国整体贸易格局中的相对地位。

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