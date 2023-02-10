夏立言钓鱼台国宾馆会宋涛双方都认同九二共识反台独

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国民党副主席夏立言率团访问大陆，9日傍晚在北京钓鱼台国宾馆会见新上任的国台办主任宋涛，双方都认同九二共识与反对台独。夏立言代表台商表达，希望获得更有保障的投资环境；宋涛则说，将加强推动两岸关系发展。

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宋涛致词时说，欢迎夏立言率团来访，愿在坚持九二共识、反对台独的共同政治基础上，同中国国民党加强交往，增进互信，携手推动两党关系和两岸关系向前发展，共同努力为台海谋和平、为同胞谋福祉、为民族谋复兴。

他说，将继续秉持「两岸一家亲」理念，尊重、关爱、造福台湾同胞，深化两岸各领域交流合作，促进两岸同胞心灵契合。

夏立言则说，面对台海变局，切盼国共两党在九二共识、反对台独的基础上，持续沟通、真诚合作、深化互信、聚同化异，增进两岸人民权益福祉，维护台海和平稳定，推动两岸关系和平发展。

夏立言并提出「三大诉求和关切」，一是呼吁两岸过去已经达成的民生协议，一定要想办法落实和维护；二是要尽量克服困难，降低两岸交流可能的不便和成本；三是两岸应该要尽量缓和紧张情势，尽最大努力追求和平稳定。

他并代表国民党主席朱立伦表达对宋涛的问候，希望全面恢复民间交流，也代表台商向陆方表达，希望获得更有保障的投资环境。

台湾陆委会则发布新闻稿，重申「两岸互不隶属」是台海现状事实，交流对话应基于对等尊严，不应设置任何错误的政治前提框架。

陆委会说，中共当局在会见台湾人士提到所谓「贯彻解决台湾问题」总体方略，无疑是刻意凸显中共对台政策的主要目的，是在矮化与伤害台湾的主权及尊严。

陆委会强调，北京当局定义「一中原则、谋求统一、接受一国两制」的「九二共识」是两岸互动前提，企图损害中华民国主权、矮化台湾。国共两党在「九二共识」相互呼应，台湾人民无法接受。

陆委会呼吁台湾的政党人士，在交流活动中应义正辞严、充分反映台湾民意对捍卫主权民主及反对武力胁迫的坚定立场，不宜附和中国的统战操作。

北京涉台官员则指出，宋涛在钓鱼台国宾馆会见夏立言，并随后餐叙，说明对夏立言这趟访问的重视，提升到相当高的规格。过去只有连战、吴伯雄担任国民党主席时，才会安排在钓鱼台国宾馆和当时的中共总书记胡锦涛会晤并宴请。中共总书记习近平上任后接见洪秀柱、朱立伦等人都是在人民大会堂。

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