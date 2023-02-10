中国社会

中国的这些富豪们，所幸在于一度很富，可悲在于财富得而复失，或者无法转为真正的资本。

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法国世界报刊载的专栏作家Antoine Reverchon 的专栏文章开门见山，端出几个典型的中国企业家说事，他们从致富到没落，真是“瞬间的事”。

马云，阿里巴巴创始人，长时间都是中国私企攀升的象征；徐明，1992开办大连实德房地产公司，2005登上富豪榜，一跃成为世界第八富人；而明日公司总裁肖建华的财富，在2016年达到了51亿欧元。

然而，马云2020年10月24日在上海金融峰会批评中国金融监管落后、银行小当铺思想，激怒了习近平，他的本来九日之后在香港上市的蚂蚁金服被叫停，马云本人失踪一年。他后来在欧洲、日本和泰国漂泊，2023年1月7日，马云的支付宝不再姓马，他失去了控制权。

徐明在习近平对头薄熙来庇护下发财，随着薄熙来落马他于2012年遭囚，三年后莫名奇妙死在狱中。2017年1月，生命鼎盛期的肖建华在香港突遭中国公安绑架，2022年7月才被宣判，全部财产被没收。

中国富豪为什么一夕落为阶下囚或者突然从雷达上消失，也许从中国古代历史中能找到答案。世界报专栏作家在这里向那些被中国私企蓬勃发展所吸引的西方经济学家、媒体、政治人物，经商者推荐法国历史学家François Gipouloux于2月1日上市的书，作者在书中介绍了16-19世纪活跃于中国的三大商业网络，控制通向日本和东南亚商路的闽商、控制盐买卖的徽商以及向权力中枢北京输送税款的晋商。

这些效率极高的商业网络积累了巨大的财富，它们购买、运输和出售了很大一部分农业剩余物和农村手工业产品，组织和资助大城市的市场，并租用远洋轮船，为什么这些财富不能让中国与同时出现的欧洲资本主义竞争呢？

许多历史学家和经济学家，包括中国人，都谈到了 "大分化"。但法国的这位历史学家反对这一说法，因为他假设中国人和欧洲人在分道扬镳之前曾经有过相似的历史。他在『商业、金钱、权力』(L'impossible avènement d'un capitalisme en Chine, XVI-XIXe siècle (CNRS Editions, 2022)中解释说，尽管中国商人完美地掌握了致富所需的商业和金融技术，但这只是为了 "世袭”，即维护大家庭宗族的利益。利润既不储蓄，也不传递，更不投资，而是用于奢侈和慈善开支，旨在建立世家的 "崇高 "的社会和道德地位，并通过满足地方官员的一些开支来赢得他们的青睐。这与其说是一个腐败问题，不如说是保护自己不受政治和法律干预的问题。

因为帝国政府的目标首先是维持社会、机构、宗教仪式和农业生产的和谐；它对创新、冲突和为出于"不道德 "目的获取资源持谨慎态度。有刑法来惩罚违反这一不变秩序的行为，但没有民法、财产法或合同法来确定个人的自由和责任。

结论：中国商人要转变为资本家所缺乏的不是财富或积累，而是这种转变的思想和法律条件。中国的企业家过去和现在都处于行政和政治秩序的支配之下。

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