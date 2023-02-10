德国经济对中国的依赖创新高

中德贸易

2023年1月16日星期一，在德国汉诺威的Kronsrode开发区，有数千套公寓的公寓楼正在建设中。德国建筑业对未来持悲观态度，并准备在2023年因高通胀和利率上升而导致销售额下降。德国一份研究报告显示，2022年，德国经济对中国的依赖比以往任何时候都大。贸易逆差翻了一番。

据德国电视二台报道，2022年，德国经济对中国的依赖比以往任何时候都大。贸易逆差翻了一番。

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根据德国经济研究所(IW)的一项研究报告,德国经济对中国的依赖程度超过以往任何时候。去年，德国与中国的贸易逆差增长到840多亿欧元，与前一年相比增加了一倍多。2021年，德国对华贸易逆差为394亿欧元。

导致逆差异常高增长的原因是货物进口，2022年，德国从中国进口的货物比前一年增加了33%以上。从所有国家的进口增长为24%。

但另一方面，德国对华出口只增加了3%，对整个世界的出口增加了14%。因此，中国在德国最重要出口伙伴中从第二位下降到第四位，其出口份额下降到6.8%，低于2018年的水平。

根据经济研究所的报告，在新冠病毒大流行之前，与中国的贸易逆差大多在两位数的低水平。去年的急剧增长可能是一个迹象，表明发展不仅与新冠有关，而且持续时间会更长。因此，德国正越来越依赖中国。

经济研究所的马特思（Juergen Matthes）认为，“这一发展是非常成问题的，我们对进口的依赖是一种地缘政治风险。如果在台湾问题上发生武装冲突，德国经济将容易受到讹诈。”

根据经济研究所的分析，造成目前倾斜现象的有三个主要原因。一是中国在政治上帮助引导发展经济，而且是长期这样做。首先，中国提供廉价产品也是由于有大量的国家补贴，能源危机的成本压力可能会鼓励在华德企更多地依赖廉价的中国投入，而不是更昂贵的德国投入。

其次，地缘战略也是一个原因。总的来说，中国正在努力减少对西方进口产品的依赖，在自己的国家生产更多的产品，因此使进口变得越来越困难。

第三，中国政府对德国在华子公司施加了越来越多的政治压力，让他们将中国公司纳入其供应链中。此外，在中国的德国公司越来越希望为本地生产而不是通过出口来服务市场。这两个因素都削弱了德国的出口前景。

马特思强调，“我们必须找到将自己从中国解放出来的方法。”他建议，柏林和布鲁塞尔应该紧急促进与亚洲或南美新伙伴的贸易

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