拜登称中国间谍气球飞美国不是重大安全漏洞

中国/美国/气球事件

中国气球在美国引发批评拜登政府有安全漏洞。美国总统拜登说他不认为在大西洋被击落之前飞越美国的中国间谍气球是美国重大安全漏洞。

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据路透社消息，美国总统拜登称中国间谍气球不是重大安全漏洞。

拜登一直寻求与中国保持沟通，不让与北京的紧张局势失控，他在接受 Noticias Telemundo 采访时表示，他并不后悔没有早点击落中国气球。拜登说，“这不是重大失误。”拜登解释说，“我的意思是，你看，这完全……违反了国际法。这是我们的领空。一旦它进入我们的领空，我们就可以依权处置。”

他说，美国军方官员担心，如果将气球从陆地上空击落，气球及其部件可能会落入人口稠密的地区。

拜登说，“这东西太大了。如果它掉下来并击中农村地区的一所学校会发生什么？所以我告诉他们，一旦他们可以击落它，就击落它。他们做出了明智的决定.。他们在大海水面上击落了它，他们正在回收大部分部件，而且它们状态很好。”

拜登于 2 月 2 日下令在气球进入美国西北部后将它击落，但默许了美军的要求，直到它越上水面才采取行动。2 月 4日，这个 200 英尺高（61 米）的气球连同其电子设备起落架在南卡罗来纳州海岸被一架美国战斗机击落。

路透社说，一些共和党人以及一些民主党人抱怨说，拜登应该早点把气球击落下来。

美国是在1 月 28 日首次在阿拉斯加上空就发现了中国高空监视气球。

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