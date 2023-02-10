欧莱雅继续看好中国市场

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亚洲 – 欧莱雅在去年12月份销售疲软之后，希望2023年第二季度有腾飞的希望。集团首席执行官叶鸿慕 Nicolas Hieronimus 还表示：欧莱雅目前并未看到欧洲需求放缓的任何迹象。

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集团首席执行官 Nicolas Hieronimus（叶鸿慕）在于分析师开会时回顾了截至2022年9月30日的2022财年前三季度的关键财务数据：销售额279.4亿欧元，合并增长20.5%，同比增长12%，所有部门和地区均实现增长。

股东信亦回顾了年度投资者日活动上，欧莱雅集团几位高管的重要发言。欧莱雅集团首席财务官 Christophe Babule 表达了对全球美容市场长期发展的殷实信心，他引用的行业预测数据显示，中高产阶层在2030年将再增加10亿人。

同时，为满足美容市场不断增长的需求，欧莱雅集团将继续有效地投资品牌。Christophe Babule 表示：“我们的集团最初通过有机增长而发展。同时，依托于有针对性的收购，我们扩大了品牌组合。通过这种方式，我们在全球美容行业建立了最强大和多样化的组合，现包括80个互补性品牌，其中有35个全球性品牌，其中8个品牌（年销售额）已经超过10亿欧元。”

欧莱雅集团近年来通过旗下风险投资部门 BOLD 基金积极开展投资和收购活动，如2023年1月欧莱雅集团刚刚收购了韩国数字纹身打印技术初创公司 Prinker的少数股权。

BOLD商业机遇首席投资官 Muriel Atias 表示：“BOLD帮助欧莱雅和初创企业建立起全球范围内的一种生态体系，并在早期获取颠覆性的技术和品牌，并为初创企业提供明智的支持。”

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