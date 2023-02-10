港府指去年空气质素为十年最佳 环团称仍未及世卫标准 差过日法

香港/环境

10.2 香港虽说空气已改善, 但今天仍难见蓝天, 从九龙中远眺湾仔的中环广场, 仍难见真貌

香港去年的空气污染物数量普遍下降，只有市区及路边的臭氧水平继续上升，环境保护署形容，本地整体空气质素持续改善，去年整体空气质素是十年来最好的，亦不担心疫後复常和中港通关会令污染反弹，但臭氧属区域问题，须与广东省合作。而环保团体则认为，香港路边空气污染仍高於世界卫生组织的最严谨水平约五倍，须加大力度减排，包括推动电动车。

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环保署助理署长（空气质素管理）萧智慧昨(9日)午在记者会上公布过去十年的主要空气污染物年均浓度，当中，一般和路边监测站录得的可吸入悬浮粒子(PM10)丶微细悬浮粒子（PM2.5）丶二氧化氮（NO2）及二氧化硫（SO2）均持续下降，在2022年达至最低水平，分别较2013年减少43%至62%。不过，臭氧的水平则反覆上升，一般和路边监测站的数据，去年几乎是十年之冠，较2013年分别高37%和1.4倍。

此外，香港低能见度的时数亦从2004年的1570小时高峰大幅减少至去年的401小时，减幅达74%。萧认为，这反映整体空气质素大幅改善，香港看到蓝天白云的时间持续增加，形容去年是十年中最好。

但他承认，汽车流较高地区如旺角丶铜锣湾丶中环等，去年二氧化氮年均浓度达43至65微克/立方米，超出香港及世卫指标，而臭氧水平持续上升的问题，亦须解决。

环保团体「健康空气行动」行政总裁冯建玮在电台节目指出，上述成绩是过去两届政府努力的成果，但忧虑改善己到樽颈位，随着中港通关令跨境货运增加和汽车老旧，污染浓度会再次上升；另外，香港去年的路边空气污染水平仍属偏高，与世卫最严谨水平相比，高540%；与日本相比，亦比东京高130%；与法国巴黎比，则高65%。他和其他环保团体均促请当局加强推动减排，以汽车排废是最大污染源而香港又有80万辆车的情况，当局应推动商用汽车改用电动车。

至於三年疫情减少人员往来这个香港空气改善的因素会否因通关和社会复常而令空气转差，萧智慧相信不会，因为香港去年下半年已踏入复常阶段，但随着高排放商用车辆被淘汰，空气污染物的年均浓度仍呈下降趋势，有信心未来空气质素可维持现时水平。

环境及生态局首席助理秘书长梁启明亦指出，港府已就货车和重型车减排订定方案，这类车辆未来几年会被更换，故即使运输流量增加，排放量仍会减低；另外，亦会采用新能源运输系统和零排放车辆，以取代传统柴油车。

至於区域臭氧问题，当局强调，须由粤港澳三地政府合作处理，现时三地正进行为期三年的《大湾区光化学臭氧污染及区域和跨区域传输特徵研究》，以了解区内臭氧的成因和传输特性，并制订改善措施。此外，港府亦正筹备兴建监测区内空气质素的超级站，可更有效监测臭氧丶氮氧化物及挥发性有机化合物的区域性分布，从而订定有效的区域性减排方案。

但健康空气认为，港府的行动过缓，以官员口中的超级气象站为例，最快也要到2027年才落成启用，而根据香港大学公共衞生学院的达理指数推算，空气污染去年令3516人提前死亡，总经济损失高达419亿港元(折算约49.8亿欧元)，相信随着中港两地放宽防疫措施和走向复常，两地空气污染物排放会增加，不能单靠改用电动车。冯建玮建议港府要多管齐下，包括增设单车友善设施，以及透过城市规划减少屏风楼作用等方法。

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