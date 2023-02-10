澳大利亚优质煤解禁了 宝钢对“该好事”却还不知

澳大利亚/中国/煤炭

根据船舶追踪网站MarineTraffic，一艘名为Magic Eclips的船舶停靠中国湛江市外海。这艘货轮上月从澳大利亚的昆士兰州黑角港（Hay Point）出发。彭博说，这艘散装货船装载了出口到中国市场的焦煤。焦煤主要用于炼钢。中国惩罚澳大利亚执意要溯源新冠病毒，除煤炭，澳大利亚麦类以及葡萄酒等都被中国禁止进口。

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据法新社称，澳大利亚煤运抵中国，是2年多来首见。这是随着澳大利亚和中国紧张关系出现缓和迹象，2年多来首批澳大利亚出口到中国的煤即将交货。

北京和坎培拉曾是亲密的贸易伙伴，但近年来在中国采取扩大海外影响力行动、在新疆和香港采取镇压行动以及新冠病毒起源等议题上严重失和。两国的政治紧张蔓延至经济领域，2020年中国悄然对澳洲煤等商品祭出贸易制裁，并冻结高层接触往来。

但澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）去年上任以来，双方关系好转。去年12月外长黄英贤更成为4年来首位访问北京的澳大利亚最高外交官。

中国官方的环球时报消息灵通，称这批焦煤将运交中国钢铁巨擘宝钢位于当地的生产设施。宝钢是全球最大的钢铁制造商。但宝钢人员告诉法新社，该公司对这些情况毫无所悉。

澳大利亚政府发言人则告诉法新社，坎培拉知悉澳洲煤炭出货昨晚预定抵达中国港口的报导。但这名官员说，这批货物仍有待通关。

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