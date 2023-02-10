白血病糖尿病：中国疫苗受害家庭准备起诉国务院和国家卫健委

中国/新冠病毒/疫苗/白血病糖尿病

中国大陆的疫苗安全性问题已经成为近年来的热点问题。大陆疫苗造成了无数中国家庭的支离破碎和灾难，使得中国疫苗受害家庭成为一个庞大的群体。据维权网报道称，全国疫苗受害家庭准备起诉国务院和国家卫健委。 即将开始的中国两会被威胁访民进京申诉潮。

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据维权网8日报道称，全国疫苗受害家庭准备起诉国务院和国家卫健委。以上海华秀珍为代表的全国疫苗受害家庭准备起诉国务院和国家卫健委。在一份由她发起和起草的呼吁书写道：“全国疫苗受害家庭起诉国务院和国家卫健委在即！”

根据起诉内容有，1.按<预防接种工作规范>和<预防接种异常反应鉴定办法>依法依规组织诊断组公平公正公开科学的调查诊断。并公开偶合与不属于疫苗异常反应的科学依据。

2.确认国务院在2022年7月23日联防联控机制新闻发布会宣称接种新冠疫苗不会导致白血病糖尿病的结论属于缺乏科学依据,是对受害者不公平,要求国务院给受害者公平公正的说法。

我们呼吁全国疫苗受害者本人或家属携带病例和血的事实进京，集体起诉国务院和卫健委违法行为！并公开招募公益律师，招募各国翻译，各大国内外媒体直播起诉过程，邀请各届参加两会的媒体跟拍。

据维权网称，中国大陆的疫苗安全性问题已经成为近年来的热点问题。大陆疫苗造成了无数中国家庭的支离破碎和灾难，使得中国疫苗受害家庭成为一个庞大的群体。以何方美、华秀珍为代表的疫苗受害家庭持续不断的维权，引起了中共当局极大恐惧，对她们连续不断地施加迫害。目前何方美人被羁押，孩子被送精神病医院看管，对上海的华秀珍女士也是24小时监控。

维权网称该网将持续关注全国疫苗受害家庭群体的维权行动。

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