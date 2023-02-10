网络热点：武汉医改抗议———白纸运动的延续？

中国/人权

2023年1月17日，武汉市政府官网发表了《武汉市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则》，宣布从今年2月1日起，武汉市医保正式实行新规，内容包括职工医保参保人的普通门诊治疗费用纳入医保统筹基金支付范围，调整个人账户计入比例以及实施个人账户家庭共济等三个部分。但其中很多新规都让退休职工感到切身利益受损，难以接受。

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2023年02月08日上午，武汉数万名退休老人上街抗议医保改革！并高唱国际歌。抗议取得了取得阶段性胜利，市政府宣布将暂不执行医改，不过，民众担心政府上述承诺不过是缓兵之计，计划在2月15日再度举行活动。

有武汉网民评论说，三年来的清零政策导致政府财政陷入严重危机，这才是医改的主要原因！

不过，事实上，《武汉市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则》的依据是2021年《国务院办公厅关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》，也就是说，类似的改革或将在全国各地推行，是否会引发同样的示威抗议浪潮，值得进一步关注！

网民小煇在微信上评论说：“当这些老人们在雨中表达自己的诉求时，网友们是感到心酸的，当这些老人们终于争取到自己想要的结果时，网友们自然是欣慰的。我始终认为，对老人们晚年的看病这事还是要保证好，毕竟每个人都有生老病痛这事，也都会老去，给老人们充分的保障，就是给中青年一个信心上的保证，让他们知道自己老去后，也会得到同样的照顾。所以，武汉老人们所争取的，既是有利于他们自身的，同样也是有益于下一代人的，于是为着这个，我想写出来，让大家看到这些老人们。愿我们这一代人老去后，也能为下一代这样争取，爱要传承，保障也要传承。

以下是小晖上传的抗议老人的原话，说原定的措施暂缓推出。

可以看出，这些话都是老人真切心声的表达，无法不被打动。

这是另一位老人在群里的原话。

看来在官媒的介入下，武汉市政府作出了让步！

推号星岳的就此评论说：谁说抗议没有用？

不过，武汉市政府作出让步的原因或许同三月份即将举行的两会有关，众所周知，在两会召开前后，北京会采取一切手段使中国国内风平浪静，一篇和谐美满的景象！

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