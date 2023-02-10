美军：中国拥有比美国更多的洲际弹道导弹发射器

中国/核武器

美国军方通知国会，中国现在拥有比美国更多的陆基洲际弹道导弹发射器，这加剧了关于华盛顿应如何应对北京方面核武扩张的辩论。

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据华尔街日报报道称，美国军方报告称中国拥有比美国更多的洲际弹道导弹发射器。负责监督核军力的美国战略司令部的指挥官于1月26日致信参众两院各自的军事委员会称：“中国拥有的陆基固定和移动洲际弹道导弹发射器数量超过了美国。”

目前，美国在威慑俄罗斯可观的核力量以及中国日益扩大的核武库方面面临挑战。美国议员之间的辩论越来越激烈，参与的议员越来越多，主题是如何才能最好地制衡中国政府，包括美国国防部对最近穿越美国并在蒙大拿州上空盘旋的疑似中国侦查气球的反应；美军的部分洲际弹道导弹设施部署在蒙大拿州。

美国的核力量比中国大得多。美国正对其核武库中的陆基、海基和空基这三个层面的核力量进行全面现代化改造。

据美国官员和政府外部专家，中国的许多陆基导弹发射器仍是空的。

战略司令部还通知国会，美国拥有比中国更多的洲际陆基导弹和安装在这些导弹上的核弹头。美国官员说，该司令部的通知不包括可从潜艇发射的导弹和远程轰炸机，在这些方面美国拥有绝对优势。

然而，共和党议员已经提出，前述洲际弹道导弹发射装置表明了中国在远程导弹方面的雄心之大，因此敦促美国扩大自身的核力量以抗衡俄罗斯和中国的核力量。

根据五角大楼去年发布的一份报告，中国料将在2035年之前拥有约1,500枚核弹头，相比之下，2021年的估计可用存量为400多枚。中国拒绝与美国进行军控谈判。

中国核力量的增长让人们担心，该国可能利用核升级的威胁来劝阻华盛顿在危机期间驰援台湾。美国一直未向乌克兰提供远程武器，也没有向该国派遣美国部队，因为想避免与拥有核武器的俄罗斯发生直接冲突。

中国核力量的增长也提高了北京与华盛顿之间任何潜在的常规冲突演变成核冲突的风险，尽管五角大楼已经表示，因台湾问题导致的军事对抗似乎并非迫在眉睫。中国拥有一支由移动式洲际弹道导弹发射器组成的舰队，并拥有大约20枚液体燃料发射井导弹。中国还在建造三个洲际弹道导弹发射井场，按计划将容纳至少300枚现代固体燃料导弹。

据华尔街日报称，多数美国官员目前的假设是，在未来10年左右，所有这些发射井都将装满装有核弹头的洲际导弹。

随着关于中国核计划的不确定性上升，美国国会去年通过立法，要求战略司令部在中国拥有的洲际导弹发射井、洲际导弹或洲际导弹弹头数量超过美国时通知美国议员。

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