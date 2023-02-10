美国提法案称西藏历史上是独立的

西藏/达赖喇嘛/中国

美国立国会酝酿一项法案，将承认西藏在历史上曾经是一个独立的国家；西藏目前的地位为 "未定"。西藏自1950年代以来被中国铁腕统。

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法新社今天报道称，由于中国没有显示出妥协的迹象，而达赖喇嘛年纪也越来越老，流亡藏人的当选领导人彭巴次仁正在展望过去，以更好地服务于未来。

彭巴次仁于2021年当选，是设在印度的西藏流亡政府的第二任领导人，这是87岁的达赖喇嘛将接力棒传给新一代西藏领导人的努力的一部分。

本周在华盛顿，彭巴次仁会见了提出一项关于西藏的法案的美国立法者。该法案如果获得通过，美国将承认西藏在历史上是一个独立的国家。西藏目前的地位仍然 "未定"。

彭巴次仁自1967年在印度出生以来，一直生活在流亡中。他告诉法新社说，"我们已经改变了策略，以便更好地对中国施加压力。"

彭巴次仁坚持认为，他不是在为西藏寻求独立，这符合达赖喇嘛的 "中间道路"。达赖喇嘛一直认为，在中国的力量面前，任何超过自治地位的东西都是自杀性的。

法新社说，但这位西藏精神领袖也一直拒绝像北京要求的那样，说西藏在历史上属于中国。

据彭巴次仁解释说，在1951年签订正式确立中国对该省权力的协议时，西藏已经被占领，因此该协议是 "无效的"。他说："我们正在告诉各国政府，如果他们继续重复西藏是中国的一部分的说法，那么他们就违背了国际法。"

彭巴次仁希望其他国家能够效仿美国的做法。

中国驻华盛顿大使馆的一位发言人谴责拟议中的法律，重申西藏是 "中国的一部分"。

对彭巴次仁来说，设想恢复与中国政府的谈判将是 "困难的"，谈判自2010年以来一直处于停滞状态，但这位西藏领导人并没有失去希望。他说，"作为佛教徒，我们不相信任何永久的东西。变化才是唯一不变的。"他解释说，"中国会改变，这是肯定的。但问题是要等多长时间。"

据该报道，然而，北京越来越不愿意妥协。中国严厉镇压了香港的抗议活动，在台湾沿海进行了前所未有的军事演习，并被美国指控对穆斯林维吾尔族少数民族进行 "种族灭绝"。

在许多观察家看来，中国政府希望达赖喇嘛去世后，西藏的权利运动能够萎缩。

但彭巴次仁开玩笑说，这位西藏运动的魅力人物达赖喇嘛在近年来放慢脚步之前曾不知疲倦地走遍世界为西藏鼓与呼，达赖喇嘛还能再活30年。

彭巴次仁很高兴这位精神领袖能够在印度北部的喜马拉雅城市达兰萨拉创建新的领导机构。他说，由于这一点，“如果需要的话，我们的斗争将有力量在未来几十年内继续下去。”

流亡的藏人在与西方人的讨论中却已经开始悄悄地谈论后达赖喇嘛时代。达赖喇嘛提出了打破传统的可能性，他自己指定了一个转世，可能是一个女孩。达赖喇嘛甚至提及结束这个转世机制。这激起了北京的愤怒。

1995年藏教排名第二的藏传佛教徒班禅喇嘛去世后，北京指定一名儿童为班禅转世，并监禁了一名被达赖喇嘛认定为班禅真正转世的6岁儿童，他当时被人权组织认为是世界上最年轻的政治犯。

但是，根据彭巴次仁的说法，任何关于达赖转世的决定都属于达赖喇嘛，而且只属于达赖。

据彭巴次仁称，"中国拥有所有的资源，人力和财力。他们非常善于宣传，迫使其他国家表明立场。" 彭巴次仁还说，"但中国讨厌不确定性。所以我认为尊者达赖喇嘛不披露整个过程的决定是非常明智的。"

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