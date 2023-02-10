美国称中国气球有情报天线系统 以及炸药

中国/美国/气球事件

2023年2月4日，在美国南卡罗来纳州Surfside海滩，一架美国F-22战机从疑似中国间谍气球旁边飞过。美国战机随后发射响尾蛇导弹击落了气球。

美国总统拜登政府官员称，穿越美国的中国气球携带了用于情报收集和通信的天线和传感器。这是迄今为止关于中国侦查计划的最详细证据。

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据华尔街日报署名Vivian Salama / Michael R. Gordon今天报道称，美国称中国气球携带能收集情报的天线等设备。周四，来自美国国防部、国务院和联邦调查局(FBI)的一系列官员描述了上述新信息，同时，拜登政府准备针对涉及该中国气球计划的公司和实体采取行动，但未说明是什么行动。美国称该气球计划已对五大洲的40多个国家进行了侦查。

很多相关信息都来自在这个气球上周六被击落于大西洋海岸附近之前飞跃美国期间对其进行的八天追踪。美国国务院的一位高级官员说，高空U-2侦察机拍摄的图像显示，该气球配备了多个天线，包括一个可能有能力对通信进行地理定位的阵列。

上述U-2侦察机和其他侦察飞行还发现，该气球携带了能够为一个情报收集传感器阵列提供动能的大型太阳能电池板。美国国务院官员说，该气球的制造商与中国军方有直接关系。

随着FBI人员检查从南卡罗来纳州海岸附近水域打捞出来的这个监视设备的部件，预计未来几天会有更多信息。周四中午前后，由于天气原因，海军暂停在搜索中使用潜水员，一位国防部官员说，耽搁可能会持续到周末。

拜登政府正试图通过提供详细的信息来支持其观点，即该飞行器是为高空间谍活动而设计的，而不是像中国所说的那样，用于民用气象研究。

美国政府表示，已知中国侦察气球之前至少有四次闯入美国大陆上空，其中有三次发生在特朗普政府时期。这些气球飞行持续时间要短得多，而且当时没有被北美防空司令部发现。官员们已经表示，美国情报部门后来才确定发生过这些闯入行为，并告知北美防空司令部。

美国官员希望从FBI对该气球残骸进行的物证鉴定调查中了解更多关于该气球性能的信息。FBI高级官员周四告诉记者，到目前为止，FBI只检查了该气球的顶篷、一些线路和少量的电子设备。

其中一位官员表示，FBI仍在等待处理该气球下方所悬挂设备的最大部分，其中可能放置了大部分前述电子设备。这些官员表示，FBI已开始将相关物品运送到位于弗吉尼亚州匡蒂科的FBI实验室，以去除残骸上的盐分和海水，并对其进行处理以供进一步研究。

华尔街日报引述一位官员表示，这艘气球飞艇配备了小型炸药，可以使所携带的监控设备失效，不过，这些炸药没有被引爆。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E7%A7%B0%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B0%94%E7%90%83%E6%90%BA%E5%B8%A6%E4%BA%86%E8%83%BD%E6%94%B6%E9%9B%86%E6%83%85%E6%8A%A5%E7%9A%84%E5%A4%A9%E7%BA%BF%E5%92%8C%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%AE%BE%E5%A4%87-33a72823

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