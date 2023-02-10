美国称被击落的中国气球“显然”配备了间谍工具

气球风波

太平洋 – 美方2月9日表示，被美国军方击落的中国气球能够收集情报信号，是中国在全球进行军事监视计划的一部分。这位官员谈到回收的气球部件时说：“它上面有多个天线，包括一个可能能够收集和地理定位通信的阵列”。“它配备了足够大的太阳能电池板，可以产生操作多个主动情报收集传感器所需的电力。”

广告 继续浏览后续

美国国务院一名高级官员在一份声明中说：“高空气球的设备显然是用于情报监视，与气象气球上的设备不一致。”该官员驳斥了北京关于被击落的气球正在收集天气数据的论点。

与此同时，联邦调查局继续搜集从周六在南卡罗来纳州海岸附近的大西洋上空被美国战斗机击落的气球残骸。

这位美国国务院官员说：“这类活动通常是在中国人民解放军的指导下进行的”。军方表示，“我们相信，气球制造商与中国军方有直接关系，根据解放军官方采购门户网站上发布的信息，并且是解放军认可的供应商。”

这位官员说，该制造商“在其网站上宣传气球产品，并播放过去飞行的视频，这些视频似乎飞越了美国领空和其他国家的领空。这些广告宣传的气球视频似乎与美国认定侵犯数十个国家领空的气球具有相似的飞行模式。”

这位官员补充说，从中国的“信息和公众评论中，很明显，他们一直在急于解释为什么他们侵犯了美国的主权，但是却仍然没有给出合理的解释--而且总是疲于应对。”

当被问及国务院的评估时，一名联邦调查局高级官员表示，他无法明确说气球是否正在收集信号情报，并指出联邦调查局专家迄今为止只回收了气球有效载荷的“一小部分”。

这位官员在与记者的电话新闻发布会上说：“我认为，根据我们所看到的，根据我们在联邦调查局掌握的事实以及他们所检查的情况，我们无法给你一个判定”。 “现在对我们来说还为时过早。”

这位官员说，联邦调查局早在2月1日就与美国军方的北方司令部保持联系，因为他们怀疑气球上有电子有效载荷。

这位官员说，联邦调查局的专家周日晚些时将抵达现场检查碎片，周一将第一批证据运送到弗吉尼亚州匡蒂科的实验室。

这位官员说，到目前为止，联邦调查局收集的少量证据包括气球和顶篷，一些电线和“非常少量”的电子设备。

气球的有效载荷已经沉入海底，联邦调查局和海军潜水队继续寻找证据并将其捞上水面，如果有收获便可能运送到匡蒂科。

“我认为我们现在评估其意图是什么以及设备如何运行还为时过早，”这位官员说。

中国9日驳斥了美国的指控，称其为“这是美方对中国进行信息舆论战的一部分”。外交部发言人毛宁重申了北京的坚称，即大型无人气球是一艘民用气象飞艇，因意外被吹离航线，而美国“反应过度”将其击落。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅