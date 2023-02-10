美国驻华使馆微信刊发拜登讲话含无人愿与习近平换位置内容遭屏蔽

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中国社交媒体平台微信屏蔽了美国驻华大使馆周四（2月9日）发布的拜登总统国情咨文讲话的摘译。这是自去年以来，美国大使馆发布的文章至少第四次被中国社媒屏蔽。美国之音今天称，随着两国关系不断下滑，这一曾经罕见的审查行为似乎正逐渐常规化。

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据该报道，微信屏蔽美国使馆发布的拜登国情咨文演讲内容，在不允许民众了解拜登讲话内容的同时，中国外交部和官媒过去几天里不断批评拜登的言论，指责他“渲染”、“兜售”中国威胁论。

紧张的美中关系在去年拜登与中国领导人习近平会面后出现了短暂的缓和迹象。然而，在美国上周末击落了来自中国的侦察气球后，两国关系似乎再度下滑。

美国驻华大使馆北京时间周四下午在微信上发布了拜登总统周二（2月7日）在国会发表的国情咨文讲话部分内容的中文翻译。但这篇文章很快遭到屏蔽，显示“此内容无法查看”。根据美国驻华使馆在其网站上发表的同名文章，这些摘译包括了拜登演说里和中国有关的部分。

文章复述拜登的话说，“独裁政权变得更加脆弱，没能增强势力。告诉我有哪一个世界领导人愿意与习近平对换位置。告诉我有哪一个。告诉我有哪一个。”

美国之音称，和拜登讲话被审查相反，中国对该演讲的批评却在社交媒体上不受阻碍地传播着。《中国日报》在微博上称拜登“兜售”中国威胁论：“拜登六次提及中国，整体上就是在‘中国威胁论’和‘美国能赢’之间左右摇摆。”中国央视下属的微博账号“小央视频”写道：“国内问题一团乱麻，但拜登的演讲却在中国上着墨颇多。。。他也就涉华议题渲染美国将采取行动应对所谓‘威胁’。”

中国官媒和媒体人还着重突出拜登在演讲过程中被一些共和党人打断的几个时刻。东方卫视驻白宫记者张经义在他的微博上用这样的导语介绍拜登的讲话称，“被骂骗子！拜登国情咨文演说，如何引爆争议，还被议员说他说谎。”

该报道称，在过去，除非北京需要传递重要的外交信号，中国当局很少审查美国大使馆发布的内容。不过，从去年俄罗斯入侵乌克兰后，中国社媒在审查美国大使馆的言论上变得愈加肆无忌惮。

中国官方在战争初期帮助传播来自俄罗斯的“美国生物武器实验室”的虚假信息。去年3月，美国白宫和国务院对此进行反驳的微博和微信文章遭到中国审查。5月，中国封杀了美国驻华大使馆在微信上刊登的国务卿布林肯对华政策演讲全文，并在微博上限制对布林肯演说的传播以及相关讨论。

7月，中国删除了美国使馆微博与微信账号中刊登的白宫与美国国务院就香港回归25周年以及一周前北约峰会期间发表的声明和有关贴文。此举甚至引起了驻华大使伯恩斯的批评。伯恩斯当时说，“中华人民共和国应该让中国人民看到美国领导人说的话，就像美国人民可以听到中国领导人说话一样。”

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