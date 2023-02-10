路透：全球投资者对中国国债失去兴趣

中国/债券

全球投资者正在减持中国政府债券。中国疫情措施开放虽然刺激经济，但也导致中国金融采取措施收紧刺激措施，与外国央行加息以对抗通胀相应。

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据路透社报道称，中国债券市场去年相对异常，因为全球央行匆忙加息以对抗通胀，而北京的政策制定者则面临由新冠疫情引发的急剧放缓。但现在，随着经济迅速重新开放，分析师预计中国人民银行最终也将收紧刺激措施。

发达市场利率见顶的迹象是 10 年期投资收益率约为 3% 的中国债券缺乏吸引力的另一个原因，因为其他地方可能有更大的资本收益。

来自中国债券通平台的数据显示，外国投资者在 2022 年卖出了价值约 6,160 亿元人民币（合 906.3 亿美元）的债券，持有的债券降至 3.4 万亿元人民币。债券通平台是外国人投资大陆市场的主要渠道。

与全球紧缩趋势相反，中国在过去两年一直在放松货币政策。这帮助其债券市场表现优于同行。

新华富时中国国债指数 2022 年以本币计算的回报率为 3.2%，以美元计算为负 5.4%。以美元计算，富时世界政府债券指数下跌 18.3%。

英国资产管理公司 abrdn 的中国固定收益主管 Edmund Goh 也看好那些将率先退出高利率的国家。

AXA Investment Managers 的投资专家、固定收益和多资产解决方案、核心投资主管 Jerome Broustra 同意这种观点。他超配印尼主权债券和基础设施相关的离岸中国高收益债券。

随着美国收益率先是赶上然后又超过中国，中央政府债券收益率较高的缓冲也已经消失。目前，美国国债的 10 年期收益率约为 3.7%，而中国的同等利率为 2.9%。

尽管如此，尽管基金经理正在转向更具吸引力的市场，但他们预计 CGB 不会出现大规模抛售。

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