中国鼓励拉高生育率 到高校催捐精 质量高标准

中国/生育率

中国云南省人类精子库9日发出宣传，征求大专以上学历者或在校生捐精，成功捐赠8至12次可获人民币4500元补贴。据台媒今天报道称，该讯息当日冲上微博热搜，并引发浙江、陕西、湖北、山东与北京等许多省市跟进倡议。

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据自由时报署名报道称，中国鼓励大学生捐精。各地高校捐精其中北京捐精门槛最高，除学历外，也要求身高170公分以上、五官端正、无明显脱发、近视度数不能高于600度。

据该报道称，云南省人类精子库指出，捐精者可获得价值1000人民币的全套男科体检，“尤其精液与染色体检测，大部分人从未做过，对了解自己的生育状态意义重大”。捐精者条件包括，身高165公分以上、大专及以上学历或在读，无色盲色弱、B肝等遗传疾病与传染病者。

报道引述中国天目新闻消息指，陕西省人类精子库印有“有偿捐精，无限光荣”的宣传海报，呼吁年轻人响应捐精，并鼓励网友转发相关讯息，“让爱心传递”。陕西省价码高于云南，合格者每次可领取人民币300元现金，完成一定次数的捐精者可获得人民币5000元补贴。而目前已知价码最高的是北京，最高补贴5150人民币。

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