去年第四季度美国南部边境中国偷渡客暴增700%

美国媒体周五报道：2022年最后三个月，非法进入美国的中国公民同比暴增超过700%。

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根据美国海关和边境保护局（Customs and Border Protection）提供的数据，在2022年最后一个季度，该机构逮捕了1862名试图穿越美墨边境的中国偷渡客，在2021年的这几个月里，只有229名来自中国的偷渡客在南部边境被逮捕。

根据联邦政府的数据，自2021年2月以来，美国海关和边境保护局逮捕的无证中国移民数量每月都在增加。机构数据显示，在整个2022财年，海关和边境保护局在南部边境逮捕了1970名来自中华人民共和国的无证移民。

上周在德州被捕的三名中国偷渡客，他们每人向人口走私贩支付了 35000 美元。

国土安全部的消息人士告诉媒体，中国偷渡客通常会被加快遣返，除非他们确实担心返回中国后会受到迫害。一些寻求庇护的人在他们自己的担保下被释放到美国，并收到出庭参加移民听证会的通知。

另据BBC报道：新冠疫情爆发后，中国互联网上出现越来越多“润”出中国的讨论。许多中国民众在各种现实压力下，选择移民或暂时移居他国。在这波“润潮”下，有一些中国民众，以非常规的方式，随着南美洲难民的脚步，穿越巴拿马雨林，一路向北到达美墨边界，再偷渡进入美国。但这段雨林之路，被称为世界上最危险的偷渡路线之一，除了残酷的自然因素外，雨林中充斥着被武装黑帮袭击抢劫钱财的危机。不过，这似乎都阻挡不了想要逃离家乡的中国移民者的脚步。

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