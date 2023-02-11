国民党副主席夏立言访中传达宋涛语：九二共识下欢迎绿营访陆

台湾/中国/夏立言

台湾中国国民党副主席夏立言今次访中先后会见中国国台办主任宋涛与中共中央政治局常委王沪宁。国民党官方机构国政基金会资深顾问赵春山昨天晚上接受台湾中央社采访，积极评价宋涛对夏立言所说，只要认同“九二共识”与反台独，中国欢迎绿营人士到访大陆。国民党方面评价认为是新鲜事物。夏立言稍早会见宋涛当日新闻没有提及此说法。台湾执政的民进党连日澄清拒绝接受“九二共识”。

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据中央社今天称，国民党副主席夏立言率团访陆，在北京期间，分别会见中共中央政治局常委王沪宁、新任国台办主任宋涛，与北京市委书记尹力。

夏立言与宋涛会面谈到国共的政治基础是“九二共识”与反台独，国民党国政基金会资深顾问赵春山则在会中表示，国民党的“九二共识”是原汁原味的“九二共识”。赵春山分析，这与前几次参与的会议感受不同。近期与大陆学界视讯座谈，以及这次的座谈，没有听到涉台学者讲武统与“反分裂法”，取而代之的是恢复交流与对话。

赵春山指出，两岸兵凶战危，中国大陆盼能透过国民党转达改善关系的意向。因为民共之间没有互信，对方仍愿做好对台湾人工作，代表不希望两岸关系搞坏。据赵春山也说，王沪宁也亲自下指示向宋涛讲“他们（台湾农渔民）提的要求，你们一定要落实”，若无法通盘解决，也要采个案处理。

该报道没有提及国民党人访大陆是否当面提及中国军机军舰每日扰台，台湾少数县市的农渔问题，以及中央社记者采访是否提问此类问题。

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