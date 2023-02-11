法国专家：在新科技上中美都要更胜一筹

中美关系

亚太 – 气球事件继续发酵，美国商务部2月10日宣布，将涉及与气球计划相关的6家中国公司列入黑名单。法国国际广播电台记者孔铎 Baptiste Condominas11日发表一篇题为“气球、网络攻击、监控多种手段：美国及其盟友指责中国从事间谍活动”的文章。文章表示，布林肯推迟访华使得美中关系缓解失掉良机。文章也采访了法国国际关系研究所（IFRI）亚洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）。朱利安表示：不论是否涉及到美国国安问题，中美双方都很难冷静对待。

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此文开始回顾了2022年3月美国情报界提交给国会的年度威胁评估报告。报告认为：“中国实体是世界上最活跃、坚持不懈的经济间谍力量。” “中国仍将努力收集美国技术和经济信息，这将对美国经济安全构成日益严重且持久的威胁。”2023年2月8日， 美国白宫发言人卡琳·让-皮埃尔明确表示，中国在最近几年部署了一支“用于在全球从事间谍活动的气球舰队”。

本台记者孔铎 Baptiste Condominas写道，美国不是唯一谴责中国从事监控活动的国家。他写道，继英国和美国禁用几家中国科技公司产品之后，澳大利亚决定审查并拆除在政府大楼中使用的中国制造的监控设备。澳洲在野自由党议员发布的审计报告指出，超过250座政府建筑内安装了913个中国制的监控设备，要求当局移除。

2022年11月，英国政府曾要求各部门停止在敏感建筑安装与中国有关的监控摄像头，理由是存在安全风险。中国监控摄像机公司海康威视（Hikvision）和四款中国大华监控摄像头都被列入美英的黑名单。海康威视指责监控设备的存在，并且撒谎妖魔化海康威视”。该公司还强调，其设备“符合我们业务所在国家的适用规则和法规，并遵守严格的安全要求”。

本台记者表示，拜登政府一直在扩增中国企业投资“黑名单”。 法国国际关系研究所（IFRI）亚洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）表示：涉及新技术领域，北京和华盛顿之间如何来设定国家安全和战略竞争呢？在他看来，这只不过是中美之间正在进行一场激烈的技术创新竞赛。

本台记者最后表示，中国国家主席习近平“两个一百年”奋斗目标是要在所有领域把中国提升到世界强国之首。而美国在科技领域定要保持最大程度的领先地位。两强相争都想胜出。

法国国际关系研究所（IFRI）亚洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）解释说，华盛顿正试图建立一个“阻碍中国技术发展的冰川”。 除了对华为和其他主要中国公司采取的措施外，他还回顾了美国于 2022 年 11 月以“国家安全”为名对先进半导体出口实施的严厉限制。 “旨在阻止整个中国创新体系”。在他看来，这对北京当局的打击将是沉重的。

亚洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）还分析道：如何分界贸易战和间谍活动呢？他认为：对于美国人来说，阻止中国人在技术上进步是一个安全问题。 中国的制度也保持着一种模糊性，政府和私营公司之间的联系有时很难区分，因为它们可能以某种方式交织在一起。 “这是一个合理的担忧，通常很难区分什么是民用和什么是军用的；什么是私人的，哪些企业又是与中国政府有联系的。

法国专家最后表示，尽管如此，自2022年11月习近平与拜登在巴厘岛会晤以来，两国政府都表现出一定的缓解紧张局势和恢复对话的意愿。他认为，气球事件让中美关系蒙上了阴影。他认为，当今的美国，“任何与北京有关的事情都变得具有政治层面的毒性”，几乎没有空间对这个亚洲巨人的活动进行细致或温和的思考。 因此，无论是否涉及“国家安全”问题，两国关系无疑远远没有结束动荡。

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