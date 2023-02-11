美国公司中标 中企退出全球海底电缆项目

地缘政治

亚太 – 中美之间竞争日益激烈，中国公司正在因国安问题面临更加激烈的竞争压力。在敏感的海底光缆建设领域，面对美国对手的优势，中方减少在一个连接亚欧互联网电缆项目中的参与。

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《金融时报》报导，据三位了解该决定的人士称，去年，一家美国公司战胜中国最大行业供应商亨通海运（Hengtong Marine），被选中成为第六条东南亚—中东—西欧海底电缆（SEA-ME-WE 6）项目承建商。随后中国最大的两个电信集团，即中国电信和中国移动，退出了其合计约20%的投资。

这条管道估计耗资约5亿美元，涉及连接东南亚和西欧的19,200公里电缆。据了解该项目情况的业内人士称，中国移动和中国电信离开表明华盛顿和北京之间紧张关系在加剧。SEA-ME-WE 6财团的另一个成员称中国公司的参与“重要但不关键”。

目前，规模较前两家公司小得多的中国联通仍然留在该项目，投资额不详。该项目预计将于2025年完成。

自2020年以来，美国以国家安全问题为由，拒绝了几条涉及中国公司或直接连接美国和中国大陆或香港海底电信电缆的许可。

去年10月，华盛顿公布了一项出口管制措施，以防止中共获得先进的芯片或确保获得在国内制造高端半导体的技术和设备。该措施被视为1990年代以来美国在对中共技术输出方面最大的政策转向，是最全面、最严厉的出口管制措施。

此举旨在削弱中共芯片自主野心，阻止中共把高端技术运用到军事上和用来监控海内外民众。

包括微软、Orange和埃及电信在内的SEA-ME-WE 6财团选择了美国公司SubCom来建造这条线路，而不是恒通海运，促使这两家中共国有集团退出。

虽然SEA-ME-WE 6不是世界上最大的国际电缆，但它的长度与完全由中国公司铺设的和平电缆相似，后者横跨21,500公里，连接新加坡和法国。

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