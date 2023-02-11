美国共和党参议员克鲁兹重提三项法案针对中国

在中国气球事件后，美国德克萨斯州共和党参议员特德‧克鲁兹（Ted Cruz）周四（2月9日）提出了三项法案。

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上周，中国“间谍气球”飞越了整个美国大陆，在包括蒙大拿和南卡罗来纳在内的几个州上空盘旋，然后在南卡莱罗纳州的海岸被击落。

气球事件迅速成为全美新闻，美中之间的紧张关系因这次气球入侵而加剧，国务卿布林肯因此推迟了原定的访华日程。

克鲁兹告诉福克斯数字新闻（Fox News Digital），“我的法案将应对中共间谍活动和影响行动所造成的一些尖锐和众所周知的威胁。”

克鲁兹参议员再次提出第一项法案，即《制止高等教育间谍和盗窃法》（Stop Higher Education Espionage and Theft Act），以对抗中共在美国高校的间谍活动和影响力。

这位德克萨斯州共和党人还重新引入了《保护美国免受间谍侵害法案》（Protecting America from Spies Act），该法案禁止窃取美国知识产权或从事针对美国的间谍活动的个人在五年内获得签证，包括他们的家庭成员。

与克鲁兹一起提出该法案的有共和党参议员凯文‧克莱默（Kevin Cramer，北达科他州）、埃里克‧施密特（Eric Schmitt，密苏里州）、迈克‧布劳恩（Mike Braun，印第安纳州）、马可‧卢比奥（Marco Rubio，佛罗里达州）、玛莎‧布莱克本（Marsha Blackburn，田纳西州）和汤米‧图伯维尔（Tommy Tuberville，阿拉巴马州）。

克鲁兹的第三项法案《保护军事设施和区域法》（Protecting Military Installations and Ranges Act）阻止美国对手购买军事区域和基地附近的土地。该法案还授权国防部制止在接受联邦调查的场地上施工。

共和党参议员史蒂夫‧戴恩斯（Steve Daines，蒙大拿州）与克鲁兹以及布劳恩、卢比奥、施密特和图伯维尔一起参与提出了该法案。

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