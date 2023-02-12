中国在北部港口城市附近海域发现神秘飞行物体 称军方下令击落

中国/神秘飞行物

中国据信为青岛海洋发展局今天发出短信提醒海域渔民称，日照附近海域发现不明飞行物，有关部门正准备击落。已经有中文媒体在报道此消息时猜测是否是中国方面回击美国频报发现的疑似间谍飞行物。

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中国一地方海洋发展局今天刊发短信提醒渔民：日照附近海域发现不明飞行物，有关部门正准备击落。

据中国官方的澎拜新闻2月12日报告，青岛即墨区海洋发展局回应“日照附近海域发现不明飞行物，正准备击落”信息，称确有此事，不明飞行物具体是什么尚未接到通知，已短信通知附近渔民注意安全。

据南华早报引述该海洋发展局报告称，当地渔船被告知要保持警惕并“规避风险”。

该报引据大陆媒体周日报道，在靠近渤海的中国北方港口城市附近海域发现了一个不明飞行物，地方当局表示他们已准备好将其击落。

该报告称，渔船被勒令保持警惕并“避险”，但没有说明消息是何时发出的，也没有说明是什么时候看到了物体。报告要求“如果碎片掉落在你的船周围，请帮忙拍照留证。如果条件允许，请帮助打捞它。“

南华早报说，目击不明飞行物发生之际，中国人民解放军正在渤海海峡举行为期一周的军事演习，渤海海峡是连接渤海和黄海北部的地区。根据中国北方省份辽宁省港口城市大连的海事安全部门发布的通知，演习于周日开始。

中国北部海域报告发现神秘飞行物，正值美国与加拿大报告发现至少3个疑似间谍飞行物。美国已经击落3个飞行物，包括一个监测气球。中国承认该气球属于中国，但坚称是气象观察飞行物。

与此同时，美国五角大楼表示周五在阿拉斯加上空击落了第二个“高空物体”，但没有提供有关该物体的细节。

随后，在加拿大总理特鲁多的命令下，周末又击落了另一个飞越加拿大育空地区的“不明物体”。

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