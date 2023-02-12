伊朗总统将于2月14日至16日对中国进行国事访问

伊朗总统访华

亚洲 – 伊朗官方媒体12日报导，伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）将于13日晚启程前往中国进行为期3天的访问行程，目的在于加强两国的经济合作。

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伊朗通讯社（IRNA）报导，应中国国家主席习近平的正式邀请，莱希将于13日晚间启程前往北京。两人上次会面是在习近平出席上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议上，那曾是2022 年 9 月在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行了上海合作组织 (SCO) 峰会。

在那次在峰会期间，伊朗总统呼吁加强与北京的经济关系，特别是在“石油和能源、运输、农业、贸易和投资”领域。《中伊25年全面合作协议》草拟于草拟于北京，2021年3月27日签署于德黑兰。该协议涉及两国政治、战略和经济的合作。伊朗通讯社引述该国海关过去10个月的统计数据称，中国是伊朗最大的贸易伙伴。

伊朗对北京的出口额为126亿美元，同时从中国进口价值高达127亿美元的商品。

北京也是多边对话的主要成员之一，该对话旨在重启伊朗与六大国（中国、俄罗斯、美国、法国、德国和英国）加之欧盟于 2015 年达成的协议。该协议是以遏制伊朗核计划来换取国际制裁的解除。 据伊朗官方通讯社-伊斯兰共和国通讯社 Irna 称，在中国，伊朗总统莱希将与中国国家主席习近平、中国商人和居住在该国的伊朗人进行会谈。

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