伊朗总统莱西明天到访中国

伊朗/中国/莱西

伊朗官方媒体今天称，伊朗总统莱西将对中国进行为期三天的访问。法新社分析，伊朗雄心勃勃地加强与中国的合作关系。中国是伊朗的主要贸易伙伴。

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伊朗总统访问中国以加强两国关系。据伊朗伊尔纳通讯社报道，莱西将于周一晚间离开德黑兰前往北京。伊朗官方称，此行是应习近平总书记的邀请。

伊朗与中国两位领导人于去年9月在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织（SCO）峰会上首次会晤。在峰会上，伊朗总统呼吁加强与北京的经济关系，特别是在 "石油和能源、过境、农业、贸易和投资 "领域。

2021年3月，经过多年的讨论，伊朗与中国达成了为期25年的战略和贸易合作协议。中国被称为伊朗"时代的朋友 "。

伊朗官方通讯社伊尔纳根据官方统计数据报告，中国是伊朗的最大贸易伙伴。在2022年3月开始的伊朗年的前十个月，伊朗对中国的出口达到126亿美元，进口达到127亿美元。

北京也是伊朗核问题多边对话的重要成员，该对话旨在恢复伊朗与六个大国（中国、俄罗斯、美国、法国、德国和英国）及欧盟之间的2015年协议，以伊朗放弃核计划，换取国际解除制裁。

据伊朗官方消息报道，在中国，莱西将与习近平、中国商界和生活在中国的伊朗人举行会谈。

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