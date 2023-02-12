华人置产“美国梦”在得州先碎断？

中国/美国/得州禁止购田买地

美国得克萨斯州甚至美国总统拜登都在强调立法禁止中国人买田购地豪买房地产，中国间谍气球案加剧了美国此一禁止酝酿冲上热门话题。美国得州的华人对此愤愤不平，谴责种族歧视，指控原来他们并不是与别人享有同等权利的人。

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据法新社今天自休斯顿报道称，不干"美国梦"破灭，得州的华人要求获得平等的产权。

据一场示威集会现场描述：头上戴着帽子，脚蹬牛仔靴子，操着西部牛仔口音，这位华裔美国海军退伍军人Ly开始了另一条战线上的斗争：抗议一项禁止华人在得克萨斯州拥有财产的拟议法律。在鼓声、锣声和舞龙声中，大约300个华人星期六在美国南部得克萨斯州人口最多的城市休斯顿的唐人街游行。

他们的口号有："停止种族主义"，"停止对中国人的仇恨"，"得州是我们的家"。抗议者在当地民选官员和活动家的陪同下高呼。所有人都在反对当地共和党参议员Lois Kolkhorst提出的一项法律，该法律可能禁止中国人，但也禁止俄罗斯人、伊朗人和朝鲜人在这个保守的州拥有各种财产。

抗议者中包括一个刚刚入籍的美国公民。他说，"我是一名美国海军退伍军人。我觉得军队里有很多爱国者（......），他们中的一些人可能与我同姓，在得州不能买土地或房子。"这位23岁的年轻人感叹道，他不愿透露自己的全部身份。他的辩护人说，这项法律是基于 "国家安全 "的理由，其起草人说她并不想伤害 "合法居民"。

但是，华人社区的代表认为该法律是种族主义的，并认为它甚至对长期移民，或永久但未入籍的比如华人居民构成威胁。

在休斯敦的唐人街，英语和普通话共存，也有卖枪支的店。在得克萨斯州，大多数成年人可以合法持枪。

根据官方数据，在该州2800万居民中，有140万人认为自己是亚裔，22.35万人认为是华裔。在美国第四大人口城市休斯敦，有230万居民，超过15.6万人认为自己是亚裔。仍然是根据官方数据，在该州2800万居民中，有140万人认为自己是亚裔，22.35万人认为是华裔。

虽然从数量上看，华人社区示威曝光率最高，但其他国籍的抗议者也在周六加入了这场抗议运动。像伊朗裔美国人社区的代表尼基-哈菲兹。这位伊朗裔人说，"他们这样做是为了提醒我们，我们没有和其他人一样的权利。" 她在演讲中说，她已经因为自己的双重国籍而受到了法律的威胁。

除了Lois Kolkhorst的147号法案外，由共和党参议员Donna Campbell和Tan Parker提出的552号法案也将禁止中国人、俄罗斯人、伊朗人和朝鲜人购买或租赁农田。这将增加2021年法律所禁止的范围，该法律已经禁止中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜公民和企业购买与关键基础设施（如电网）有关联的土地财产等。

法新社说，非裔美国众议院议员希拉-杰克逊-李也到场支持抗议游行。她在舞台上发言，并携带有几个亚洲儿童陪同壮势。她说："要拒绝147法案，因为美国自由女神像仍然矗立，因为美国国旗仍然飘扬。" 她还呼吁对仇恨亚洲人说 "不"。

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