夏立言访中再传消息称北京将办首届两岸中华文化峰会 台湾如何参加未知

中国/台湾/夏立言

中国官方媒体今天均刊发消息，称北京市委书记尹力会见台湾中国国民党副主席夏立言时谈及，要举办首届两岸中华文化峰会，以增进与台湾“一家亲”。台湾当局似乎对此不知情。也未知此一两岸中华文化峰会是否有台湾城市与北京联合举办，采取已经有的上海与台北双城论坛相同形式。

广告 继续浏览后续

据台湾媒体今天报道称，北京市委书记尹力10日会见了台湾中国国民党副主席夏立言 ，透露今年将举办首届两岸中华文化峰会。

消息称，中共中央政治局委员、北京市委书记尹力10日晚间会见中国国民党副主席夏立言一行。尹力在谈话时表示，北京对台交流合作将持续深化，计划今年举办首届两岸中华文化峰会。

《北京日报》12日消息说，尹力对夏立言率团来访表示欢迎，并介绍了北京市经济社会发展和推动京台交流合作情况。他说，去年召开的中国共产党第二十次全国代表大会，擘画了全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，对今后一个时期对台工作作出战略部署，为推动两岸关系和平发展、实现祖国完全统一进一步指明了方向。

尹力表示，两岸同胞同根同源、同文同种，是命运与共的骨肉兄弟，是血浓于水的一家人。希望夏立言副主席和各位朋友与大陆一道，坚持“九二共识”，共同推动两岸交流对话，为增进两岸同胞福祉、促进两岸关系和平发展发挥更加积极的作用。

据《北京日报》引述夏立言表示，两岸同属中华民族，有共同的文化和渊源，国民党将在坚持“九二共识”、反对“台独”基础上，进一步增进两岸人民权益福祉、推动两岸关系和平发展。

消息没有关于今年北京举办两岸中华文化峰会的细节，也没有涉及两岸中华文化峰会官办或民间性质内容。

至此，台湾官方没有对此有回应。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅