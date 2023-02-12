德国宪法保护局：中国在扩大间谍活动

据德国电视一台报道，德国宪法保护局警告说，中国正在扩大其间谍活动。

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一个中国间谍气球让美国大为震惊。尽管到目前为止还没有在德国上空看到过类似飞行物，但人们对中国的间谍活动越来越关注。德国宪法保护局警告说，中国正在越来越多地瞄准德国政治。

宪法保护局局长托马斯哈尔登旺警告说。中国在德国的间谍活动正在增加。哈尔登旺向德国《世界报》表示，“中国正在发展广泛的间谍活动和影响活动。这些活动未来几年会增加，我们必须为此做好准备。”

虽然中国的重点曾经是经济间谍活动，但近几年来，中国越来越多地对政治实行侦查。哈尔登旺担心，经济上的依赖性也可能变成政治上的影响。他说，中国领导层已经在利用其经济实力来实现其政治目标，而这些经济实力也是与德国和欧洲经济关系密切的一个结果。

据《世界报》进一步报道说，德国内政部目前没有发现在德国发生过中国间谍气球飞越的情况。但“德国是中国最重要的情报和影响目标之一。”

据德国《经济周刊》报道。根据美国的说法，美国已在与国际合作伙伴分享关于中国气球舰队的初步调查结果，德国也在通过外交渠道获得最新消息。

如果陌生气球在德国上空出现，会发生什么事情呢？如果飞行物体的高度在11000米以内，则由德国联邦交通部负责，在11001米以上，由德国联邦内政部负责。在100公里以上的太空高度上，由外交部负责。

美国发现的间谍气球飞行在17000米的高度上。在这种情况下，在德国将由内政部负责，但国防部很快也会参与。德国空军全天候监视德国领空。一旦发现陌生飞行物，欧洲战斗机按计划会在15分钟内起飞。该战机最高可飞2万米高，对17000米高的飞行物完全可以采取行动。但德国空军部不愿具体说明德国会采取什么行动。

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