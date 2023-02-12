特鲁多：搜寻育空击落不明飞行物 将分析残骸

不明飞行物

领空安全 – 加拿大总理特鲁多12日表示，调查人员正在搜寻11日在育空地区上空遭到美国战斗喷射机击落的不明飞行物体残骸，将会对残骸进行分析。

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路透社报导，特鲁多（Justin Trudeau）启程前往育空地区（Yukon Territory）参加之前就安排的募款活动前告诉记者：“回收团队正在现场，希望找到并且分析这个物体。”

在特鲁多这项谈话的同时，美国联邦参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）告诉美国广播公司（ABC），美国官员认为11日在加拿大上空、10日在美国阿拉斯加州戴德豪斯（Deadhorse）附近的上空遭到摧毁的物体都是气球。

除了透露这两个物体比穿越美国领空后，4日在南卡罗来纳州大西洋岸外海上空遭到击落的第一枚气球小得多之外，他几乎没有提供其他细节。

舒默说：“重要的是我们几个月前还不知道有这些气球。真是很奇怪我们竟不知道。如今他们学会了很多事。军方和情报部门像雷射一样聚焦于此，先是搜集和累积资讯，然后进行周延的分析。”

他表示：“大家可以安心，如果美国的任何利益和人民面临风险，他们会采取适当行动。”

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