美欲禁中国公民购买房产土地 北京愤怒回应

气球事件余波

亚太 – 针对美国一些州准备立法禁止中国公民和实体在当地购置房产、土地的消息，中国外交部2月10日作出回应，称这种做法违反了市场经济原则和国际贸易规则。

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中国外交部发言人毛宁在周五例行记者会上回答相关问题时表示，美中经贸合作“本质是互利共赢的”，并称美国一些地方政府出于国家安全考虑而阻止中国实体在美国购买房产和农用土地的做法是“泛化国家安全概念、将经贸投资问题政治化”。

毛宁说，这种言行违背了市场经济原则和国际经贸规则，“有损外界对美国市场环境的信心。”

由于美中关系在不断恶化，德克萨斯州、佛罗里达州、阿肯色州等多个州都在考虑通过立法禁止中国公民和实体在当地购买房产和土地。美国国会越来越多的议员也在采取行动，推动国会通过立法禁止中国实体大规模购买美国土地。

上周中国间谍气球入侵美国领空被击落的事件在美国引起广泛的关注，唤醒了美国民众的危机意识，开始关注对来自中国的真实的安全威胁。亲眼目睹中国气球在自己头顶缓慢飘过的蒙大拿州和北达科他州的农民更是深感不安。

美国民主党籍参议员乔恩·泰斯特（Jon Tester）近日表示要求将农业安全列入国家安全决策的范围之内。

泰斯特说，美国不能“让中国人拥有我们的农田”，“这威胁到我们的食品安全，威胁到我们的国家安全”。

美国国会两党议员联名在本月初提出一项名为《2023促进农业保障和安全法案》，将中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜列入黑名单。法案要求禁止这些国家投资、购买或以其他方式获得美国土地或涉足美国农业。该法案还把农业和与农业相关的生物技术定义为关键基础设施。

目前有十一个州正在考虑采取此类措施，爱荷华州已经通过一项禁令。

怀俄明州州议会农业和公共土地及水务委员会1月26日通过了两项限制中国和俄罗斯在怀俄明州拥有土地的议案。同一天，蒙大拿州立法机构听取了一项新法案，该法案将禁止任何“外国对手”获得该州所谓的“关键基础设施”的所有权。

新泽西州州参议员参议员道格·斯坦哈特（Doug Steinhardt）也以中国购买美国农场危及美国粮食安全为由，提出立法禁止外国在新泽西拥有农田。

美国情报机构经过对中国气球残骸的分析认定，这个气球属于中国军方，上面配备的装置显示，它拥有收集和定向通信信号，进行间谍侦察活动的功能。

目前，全球五大洲40多个国家都已经发现了中国间谍气球的踪迹。专家指出，这种军用侦察气球是中国对全球进行监视的一个重要工具。

但中国政府一直坚持说，这只气球是民用气象飞艇，因失去控制而漂流进入美国。

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