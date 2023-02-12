西安至比什凯克国际航班正式开通

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亚洲 – 11日，搭载着129名旅客的CZ8145航班从西安咸阳国际机场起飞，飞往吉尔吉斯首都比什凯克，标志着西安至比什凯克航线正式开通。这是南方航空继开通西安至阿拉木图国际航线后，在陕开通的第二条国际正班航线，也是陕西首条通达比什凯克的国际航线。

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中新社报导，该航线由南方航空执飞，去程航班号为CZ8145，回程航班号为CZ8146，航班每周六执行一班，以波音737—800机型执飞。

据介绍，西安至比什凯克航线的开通，将为中吉两国人员往来搭建便捷的航空运输通道，有利于深化中国与一带一路沿线国家和地区的交流合作，开展重要产业和人文交流。

为更好服务民众出行，西安咸阳国际机场积极配合海关、边检等相关单位，全面恢复各项国际保障功能。

在产品配套方面，西安咸阳国际机场各项中转旅客服务产品已经相继恢复，国际中转免费餐、免费大巴、优惠购物等产品也已全面开放。

此外，西安咸阳国际机场将深化与城际、高铁联动合作，畅通空、铁、地立体出行通道，做好多种交通联运的全链条保障，确保旅客经西安国际中转能够更加便捷顺畅。

按计划，本月西安咸阳国际机场还将恢复西安至曼谷航线、西安至泰国一处著名海景度假胜地-芭提雅航线。后续将恢复开通更多国际航线，短期计划复航加密西安至首尔、新加坡、东京等航线，远期计划复航西安至莫斯科、罗马、巴黎、迪拜等航线。

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