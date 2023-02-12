欧洲当前玉米需求可能超中国
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法国谷物的出口收入在一年里成倍增长，取得前所未有的成绩。这在很大程度上与乌克兰战争导致市场重新洗牌，价格飞涨有关。这是本台法广（RFI）«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于2023年02月09日本周四发布上网的话题。法国海关数据显示，2022年的谷物出口额已达110亿欧元，而2021年时的出口额为66亿欧元。另外，受去年干旱影响，欧洲今年对玉米的需求量巨大，甚至可能远超中国。
本台法广（RFI）法文网2023年02月09日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的报道。法国已于2022年所实现的谷物出口额，与一年前相比几乎翻倍。这主要是由于乌克兰境内爆发战争后，谷物涨价所致。还有法国也增加了出口量,尤其是软小麦（blé tendre），同比猛增25%。这是法国跨谷物机构Intercéréales所述。
本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[La crise en Ukraine profite aux céréales françaises]。换做中文可被译作：[乌克兰的危机使法国谷物受益]。下面是简介以供分享。
- 法国谷物的传统客户需求增加 -
本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇法文报道介绍说，2022年农季一开始，法国谷物的传统客户们就呈现出了强劲需求：阿尔及利亚、埃及和摩洛哥，还有中国为其牲畜饲料所需的谷物。其中，阿尔及利亚和埃及直接减少了向俄罗斯和乌克兰的采购额度。所以，这两个国家增加了对法国的采购力度。
摩洛哥则是由于干旱，增加了对进口的依赖。头几个月里的同比增幅几乎达10倍。在2022-2023年度的头五个月里，法国对摩洛哥的谷物出口量达160万吨，而在之前的2021-2022年度同期只有14万吨。
- 法国谷物与次要客户增进关系 -
全球市场的波动，使得法国谷物重新加强了与次要客户之间的联系，有巴基斯坦、也门，还有对沙特阿拉伯的大麦出口。但法国是否能够长久地维护住新市场，目前还很难说。就此，法国跨谷物机构Intercéréales的专家解释说，这首先取决于未来法国小麦的供应量。业内人士希望法国谷物将具有持久代替黑海谷物的能力。
- 欧洲由于干旱玉米进口量大增 -
本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，当前的法国谷物中，玉米情况例外。由于收成不足，法国只是向欧洲邻国出口玉米。由于去年夏季干旱，欧洲今年的玉米进口量将大幅增加，需求大于中国。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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