欧洲当前玉米需求可能超中国

RFI原材 / 谷物供应

法国谷物的出口收入在一年里成倍增长，取得前所未有的成绩。这在很大程度上与乌克兰战争导致市场重新洗牌，价格飞涨有关。这是本台法广（RFI）«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于2023年02月09日本周四发布上网的话题。法国海关数据显示，2022年的谷物出口额已达110亿欧元，而2021年时的出口额为66亿欧元。另外，受去年干旱影响，欧洲今年对玉米的需求量巨大，甚至可能远超中国。

广告 继续浏览后续

本台法广（RFI）法文网2023年02月09日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的报道。法国已于2022年所实现的谷物出口额，与一年前相比几乎翻倍。这主要是由于乌克兰境内爆发战争后，谷物涨价所致。还有法国也增加了出口量,尤其是软小麦（blé tendre），同比猛增25%。这是法国跨谷物机构Intercéréales所述。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[La crise en Ukraine profite aux céréales françaises]。换做中文可被译作：[乌克兰的危机使法国谷物受益]。下面是简介以供分享。

- 法国谷物的传统客户需求增加 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇法文报道介绍说，2022年农季一开始，法国谷物的传统客户们就呈现出了强劲需求：阿尔及利亚、埃及和摩洛哥，还有中国为其牲畜饲料所需的谷物。其中，阿尔及利亚和埃及直接减少了向俄罗斯和乌克兰的采购额度。所以，这两个国家增加了对法国的采购力度。

RFI Image Archive / Matières Premières : les chiffres des douanes françaises révèlent des performances inédites de la filière céréalière : 11 milliards d'euros de céréales exportées en 2022 contre 6,6 milliards l'année d'avant, soit presque deux fois plus, en valeur. Ici, un champ de blé en Provence, dans le sud de la France. (illustration) Getty Images - Caroline Gauvin / RFI Image Archive

摩洛哥则是由于干旱，增加了对进口的依赖。头几个月里的同比增幅几乎达10倍。在2022-2023年度的头五个月里，法国对摩洛哥的谷物出口量达160万吨，而在之前的2021-2022年度同期只有14万吨。

- 法国谷物与次要客户增进关系 -

全球市场的波动，使得法国谷物重新加强了与次要客户之间的联系，有巴基斯坦、也门，还有对沙特阿拉伯的大麦出口。但法国是否能够长久地维护住新市场，目前还很难说。就此，法国跨谷物机构Intercéréales的专家解释说，这首先取决于未来法国小麦的供应量。业内人士希望法国谷物将具有持久代替黑海谷物的能力。

- 欧洲由于干旱玉米进口量大增 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，当前的法国谷物中，玉米情况例外。由于收成不足，法国只是向欧洲邻国出口玉米。由于去年夏季干旱，欧洲今年的玉米进口量将大幅增加，需求大于中国。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~.Fin.~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅