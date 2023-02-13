「中国世纪」能现？澳智库指中国未来十年难以超越美国

中美竞争

澳洲一个智库发表的亚太区实力报告指出，受「清零」政策及其封控措施影响，中国整体实力在去年受挫最严重，以致虽仍能与美国继续成为区内超级大国，但难以在未来十年超越美国，即使过後得以超越竞争对手，亦难以获得美国过往独大的主导地位。

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澳洲智库洛威(Lowy Institute)本月6日发表「2023年亚洲实力指数」，就军事丶经济丶外交丶复原力等八大范畴的113个指标为26个区内国家评分，结果发现，截至去年，中等实力(10分以上)或以上的国家，其评分均告下降，当中以中国评分下降最多，跌2.1分，令总分按年降至72.5分，与下跌1.5分至总分达80.7分的美国，差距进一步拉大，两国实力相差8.2分。

翻查这个智库自2018年起发表的报告，美中一直是区内惟二的超级大国(superpower)，但美国的领先分数自2019年起缩窄，最窄是2020年发布时的5.5分，但在爆发武汉肺炎疫情後，两国评分差距再次拉大，由前年的相差7.6分，发展到去年相差8.2分。

刚发表的报告指出，尽管中国努力转向国内生产和消费，使该国在「复原力」的得分提高，但由於北京进一步实行「孤立主义」，其影响力有所下降，发展受阻。经历近两年的疫情後，在综合实力方面无法追上和缩小与美国差距的中国，现在更不太可能在未来十年超越美国。

报告又指出，中国以它在亚洲经济体系的中枢地位赢取实力，而美国则以其军事实力和它在区内无可匹敌的国防网络称雄，而中国去年虽因清零政策令经济受挫，但其军事力量却非常突显，而中国今年已重新开放，加上它有意而为，将为它重夺区内传统优势提供重要机会，华府及其盟友不应为美国的领先地位而过於安心。

指数又显示，由於排第三丶四位的日本和印度连40分的「主要国家」门槛仍未达到，区内难以出现多元力量，两极化的格局将会继续，印度等美国在印太地区的盟友更加依赖美国，以维持军事和战略平衡来应对中国崛起。与此同时，中国则试图劝阻东南亚国家加入美国的联盟，并同时提升与俄罗斯丶巴基斯坦以及朝鲜的军事交流，在该区形成一个与中国结盟的核武大国阵容。结果，该地区的安全不确定性增加，也带来重大的战争风险。

「中国世纪」随着中国崛起而出现，但前年底出现中国发展已经到顶的言论，令「中国世纪」能否出现成疑。

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