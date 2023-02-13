全球女权倒退 协会呼吁警惕

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美国最高法院在2022年6月推翻了1973年“罗诉韦德案”（Roe v. Wade）保障堕胎权利的裁决

全球女权加速倒退，相关协会于2月13日周一发布最新报告中呼吁提高警惕，并让维护女权行动成为外交优先主题。

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全球的女性权益正在倒退，而且有加速趋势。这是法国让·饶勒斯基金会和Equipop女权协会在周一发布最新报告中的观察，该报告指出美国最高法院在2022年6月推翻了1973年“罗诉韦德案”（Roe v. Wade）保障堕胎权利的裁决，结束堕胎的宪法保护，将是否允许堕胎问题让美国各州自行决定。

阿富汗塔利班政权上台后禁止妇女上学或从事某些工作。

属于欧盟的波兰限制妇女获得某些避孕药品等，这都显示在世界各地妇女权利方面的倒退成倍增加。

Equipop女权协会发言人露西·丹尼尔 (Lucie Daniel) 告诉法新社，世界上没有一个地区可以幸免这种女性权利倒退现象，而且不同团体有组织反对女性权利，包括不同政体的国家、极右翼政治团体、原教旨主义宗教团体等。

在这份关注女性的最新报告中显示那些反对女性权益行动是有组织进行，而且有充足的资助，这使他们能够阻止女权的进步或者维持现状，甚至让女权倒退。

女权协会期望引起法国政界的关注，同时呼吁政府必须采取措施应对这些威胁。

该报告指出在美国和巴西新总统上任后，保守派阵营没有获胜，让维护女性权益的运动得到喘息，不过反女权进步的势力依然强大。

另外，包括法国在内的10多个国家打算实施注重女权的外交政策，为此该报告呼吁增加对女权协会的财政支持，并将女权斗争作为“外交的优先主题”。

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