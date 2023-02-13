华日称气球或让习近平一头雾水 都问“这个气球是谁的？”

中国/美国/气球案

气球案情越滚越大，时至此刻，中美两国都指控对方发放气球间谍对方。美国以时间地点实物报告发现飞行物，指控监测性质。中国今天一口气指控美国仅13个月来就有超过10次派气球间谍中国，但没有细节。评论称，中美关系因气球关系剧烈恶化。华尔街日报今天发表文章，梳理气球事件如何使中美关系出现新的冲突点，称气球事件爆发，包括暴露了中国全球性气球监测战略，显示出习近平很可能都不知情。因为2月1日华盛顿方面就气球事件悄悄向北京方面进行交涉时，曾引发北京方面疑惑“这个气球是谁的？”

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华尔街日报署名Lingling Wei / Nancy A. Youssef / Charles Hutzler今天报道说，2月1日时，对于在蒙大拿州上空出现的中国气球，感到震惊的并不只有美国人。同一天，华盛顿方面就这个美国官员认为是执行间谍任务的气球悄悄向北京方面进行交涉时，中国的权力圈也感到疑惑。

当时没有人预料到这个气球会如何迅速使本应是中美关系改善的一段时期变成现在这样的局面，两国出现新的非同寻常的冲突点，且事态持续发酵。

美国仍在收集有关这个在2月4日被击落的气球的信息。周日，美国和加拿大官员还在试图确认在阿拉斯加和加拿大上空被军方战斗机击落的两个物体的来源和目的，他们称这两个物体为气球。美国官员表示，在上次发现中国气球后，他们已经加强了对高空空域的监测。

官员们表示，美国周日下午在休伦湖上空击落了第四个飞行物。

据了解情况的中国官员称，在2月1日，也就是拜登政府公开有关中国气球消息的前一天，与华盛顿方面沟通之后，中国外交部的高级官员急忙试图对美国国务院告知中国外交官的信息加以核实。

上述中国官员说，由于美国国务卿布林肯(Antony Blinken)原本将在2月初那个周末前往北京，出席包括与中国国家主席习近平会晤在内的会议，中国政府最不希望看到的就是发生危及此次访问的国际事件。

上述中国官员称，一个紧迫的问题是，“这个气球是谁的？”

据该报道，该气球事件让美国官员感到意外，主要是因为时值中国正采取行动改善两国关系之际。一些中国官员也称这一事件为 “黑天鹅”事件，即出乎所有人意料的事件。

2月1日晚，布林肯和美国常务副国务卿温迪·舍曼(Wendy Sherman)向中国驻美大使馆临时代办徐学渊通报了美国发现该中国飞行器一事，美国官员当时注意到了中方的困惑。美国国务院官员告诉中方，拜登政府将发表一份公开声明。

据知情人士称，徐学渊和其他使馆官员对所获信息感到意外。

了解此事的中国官员表示，在随后的几个小时里，中国外交部和政府其他部门之间进行了协调，最终一份由习近平签署的声明公布。声明称，该气球用于气候研究并偏离了航线，中国对这一事件感到遗憾。

中国外交部在华盛顿时间2月3日上午发表了这一声明，当时距北京方面首次获知该事件已过去近36个小时。上述一位知情的中国官员称，中方尽可能快地处理了此事。

虽然按照北京方面的标准，中国这一声明带有不寻常的和解意味，但未能阻止布林肯放弃访华行程，这原本会是五年来美国首次对华高级别访问。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%B0%94%E7%90%83%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%BD%BF%E4%B8%AD%E7%BE%8E%E5%85%B3%E7%B3%BB%E5%87%BA%E7%8E%B0%E6%96%B0%E7%9A%84%E5%86%B2%E7%AA%81%E7%82%B9-5b0b4419

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