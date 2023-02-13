常年维权的贵州民族大学退休女教授黄椿上海治病遭警方绑架

贵州民族大学退休女教授黄椿，上周五（2月10日）在上海浦东新区一酒店被当地和贵州维稳人员绑架，并连夜带回贵阳市的职工医院。黄椿因在微信及推特上，转发有关香港示威及“六四”图片，2019年9月被警方以“扰乱社会秩序”处以十五天行政拘留。

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黄椿本周一（2月13日）告诉“自由亚洲” : 大学保卫处、街道办和派出所警察三个部门一起限制其自由。常年维权的黄椿说，她的胞弟被强征房屋时烧死：“80岁母亲活活气死，表侄子被政府毒死，我申冤十年，屡受叠加伤害摧残，身体百孔千疮，如今风烛残年。“ 由于报警无人受理，黄椿不得不在微信群发信息求助网友帮忙解救。

黄椿讲述说：“我是贵州民族大学的退休教授黄椿。我多年维权被迫害，得了一身重病。我的孩子联系了医院和医生，要去动手术，我在上海被贵州贵阳市花溪区政府和公安以及上海的黑社会绑架。”

黄椿说：在上周五，她被强行推上一辆白色小型面包车，连夜送到贵州省职工医院，期间手机被抢，她无法报警：“坐了一天一夜的黑车把我折腾送到花溪，他们叫人给我量血压，血压高到爆表，量不出来，打了120（救护车），送我到花溪区的职工医院急救室，我现在还在医院。我非常的不安全，我很危险。没有民警出警解救我回家。”

年约七旬的黄椿发文说，她是赤裸着被拖抬上黑车，绑架者连夜冒雨开车回到贵阳。她目前的状态很差，仍在医院急救室内，三个部门人员看守她，她现在的血压105（舒张压）和181（收缩压），已经住了两个晚上。

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