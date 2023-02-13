气球：英国称将审查领空安全 有部长首称中国是“敌对国家”

英国/中国

英国国防部长华莱士称，英国将在本月里就英国空中安全状况作审视检查。英国方面在美国报告疑似中国监视气球侵入美国领空后，认为有必要审查英国空中安全问题。英国官方认为，英国空中也可能受到过中国气球监测。

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据路透社今天报道称，英国将因中美间谍气球事件也审查领空安全。

美国击落了气球，据指控称气球被用来监视。此后另外三个飞行物体被北美上空的安全部队击落。北京就第一个气球表示这是一个偏离航线的气象气球，并指责美国反应过度。

英国国防部长周日晚些时候对英国《每日电讯报》说，“英国及其盟友将审查这些领空入侵对我们的安全意味着什么影响。这一事态发展是全球威胁形势恶化的另一个迹象。”

《每日电讯报》报道说，安全审查将用于帮助决定是否需要对英国领空的监视法规做出改变。

中国气球在美国上空飘过的景象在华盛顿引起了政治上的愤怒，并使中国对美国及其盟国构成的挑战成为人们关注的焦点。

路透社说，周一，在被天空新闻问及中国间谍气球是否可能已经在英国上空被使用时，英国交通部副部长理查德霍尔登说：“这是可能的。”该部长说，“政府很关心正在发生的事情，”他说，“中国是一个敌对国家，我们需要意识到这一点以及它的行为方式。”

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