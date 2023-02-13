美国澄清中国指控 称未放气球飞进中国上空

中国/美国/气球

美国今天拒绝了北京对美国的气球指控。中国外交部发言人今天指控美国在中国领土上空发送间谍气球。中国官方称，仅2022年以来，美国的气球未经任何中国许可就侵入中国上空超过10次之多。

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据法新社今天报道称，美国白宫今天否认派放气球进入中国领空。

在一架中国飞行器飞越美国领土并最终被击落后，中国与美国两国关系陷入紧张。

据美国白宫国家安全委员会的发言人阿德里安-沃森说，"任何关于美国政府在中国上空使用间谍气球的说法都是错误的。" 阿德里安-沃森批评说，北京正试图控制以减少坏影响。美国指控中国的 "间谍气球计划""侵犯了美国和40多个国家的主权。

据白宫国家安全委员会的发言人阿德里安-沃森在推特上说：“正是中国有一个收集情报的高空间谍气球计划，它利用这个计划侵犯了美国和5大洲40多个国家的主权。”

周一早些时候，北京声称，自去年以来，美国的气球在没有任何授权的情况下飞过中国领土十多次。

美国国务院发言人也拒绝了中国这些指控，称中国政府试图进行损害控制。他说，中国 "一再错误地声称发送到美国的间谍气球是一个气象装置"，并且没有为中国侵入美国和其他国家的领空提供可信的解释。

法新社说，一个被美国认为是"间谍 "装置的中国气球飞越美国领土，使中美两个大国之间的关系降温，美国国务卿布林肯甚至在最后一刻推迟了他计划对中国的访问。

自第一次气球事件以来，在加拿大和美国上空还发现了其他飞行物，先后被被击落。

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